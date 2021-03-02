Матвиенко рекомендует россиянам не планировать отдых за границей

Россиянам лучше не планировать отпуск в 2021 году за границей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». Она рекомендует гражданам страны продумать варианты «внутреннего туризма».

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», - сообщила чиновница. Она заверила, что российское правительство и дальше будет работать над вопросом расширения географии авиасообщений, но при условии улучшения ситуации с коронавирусом. По словам Матвиенко, решение об открытии границ должно быть двусторонним, но это не всегда возможно из-за сложности ситуации с COVID в некоторых странах мира.

В августе прошлого года в России заработала программа по возврату денег за туры по России, которая стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В этот период россияне могли приобрести путевки в любой регион страны до конца 2020 года, получив возврат средств за тур. Затем власти продлили программу еще на полтора месяца – до октября. После чего сроки вновь отодвинули - до конца новогодних праздников 2021 года.

