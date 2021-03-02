Металлургический бизнес En+ Group привлек 45 млрд руб. на строительство Тайшетского алюминиевого завода

Металлургический бизнес En+ Group, представленный компанией РУСАЛ, привлек синдицированный кредит в ВТБ и Газпромбанке в размере до 45 млрд рублей. Средства направят на финансирование капитальных расходов по достройке первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода.

Согласно кредитному договору, ВТБ предоставит 30 млрд. рублей, Газпромбанк – 15 млрд. рублей. Срок финансирования – до 15 лет.

«Строительство Тайшетского алюминиевого завода – один из приоритетных проектов развития для компании, затраты по которому до настоящего времени «Русал» обеспечивал за счет собственных средств. Привлекаемые средства в рамках соглашения с банками ВТБ и Газпромбанк будут направлены на финансирование завершения строительства завода, который после ввода в эксплуатацию станет самым экологичным и высокотехнологичным предприятием в мировой алюминиевой отрасли», - сказал замгендиректора En+ Group Олег Мухамедшин.

Строительство Тайшетского алюминиевого завода началось в 2007 году и, согласно планам, первый пусковой комплекс должен быть запущен уже в 2021 году. Проектная мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тысяч тонн первичного алюминия в год. Это самое современное предприятие алюминиевой отрасли, строящееся в мире. Проект строительства современного и экологичного завода по производству алюминия в Иркутской области был инициирован основателем En+ Group Олегом Дерипаской.

Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group. Вместе с запуском первой очереди Богучанского алюминиевого завода, строительство ТаАЗа будет способствовать снижению удельного уровня выбросов парниковых газов от алюминиевых производств и увеличению доли низкоуглеродной продукции в портфеле компании, добавил Олег Мухамедшин.