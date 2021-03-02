МИД России отреагировал на санкции США и ЕС

Министерство иностранных дел России характеризовало санкции, введенные США и Евросоюзом из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, как «враждебный антироссийский выпад.

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А.Навального некими «боевыми химикатами». Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично. Допускаем, что в американской администрации не отдают себе отчета, что времена давно изменились, и попытки диктата в современных геополитических реалиях контрпродуктивны для тех, кто не может от них отказаться», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что американцами движет «иллюзорность претензий на собственную исключительность».

«Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права «читать нотации» другим», – резюмировала Захарова.

Ранее из-за отравления Навального США и ЕС вели санкции в отношении ряда российских организаций и чиновников.