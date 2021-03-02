Минсельхоз разработал механизм сдерживания цен на продукцию отрасли птицеводства

Минсельхоз разработал меры поддержки отрасли птицеводства в целях стабилизации цен на ее продукцию, сообщил изданию «Ведомости» источник в министерстве.

Также планируется увеличить максимальный лимит по льготным кредитам для представителей отрасли с 1 до 1,5 млрд руб. на одного заемщика, а льготные инвестиционные кредиты будут продлены для предприятий, которые пострадали от птичьего гриппа, с 8 до 12 лет, уточнили в ведомстве.

Собеседник издания отметил, что в планах снижение зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц. В этих целях будет поэтапно повышаться ставка ввозной таможенной пошлины на эту продукцию. 1 января 2022 года планируется поднять ставки с 0 до 5%, с 1 января 2023 г. – до 15%.

Еще одной мерой поддержки для птицеводов, не повышающих отпускные цены на свою продукцию, станет возмещение части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции, пишет газета.

На данный момент все предложения направлены в правительство и аппарат Белоусова, и в случае их согласования можно будет говорить о финансировании данных инициатив, резюмировали в министерстве.

Ситуацию с ростом цен на продукцию отрасли птицеводства усугубляет тот факт, что Китай, который является крупнейшим мировым потребителем мяса птицы, начал активно развивать данную отрасль у себя в стране из-за значительной потери поголовья свиней в результате африканской чумы, рассказал изданию президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В этой связи, представители отрасли считают новые меры своевременными, резюмировал эксперт.

