Цены на нефть снижаются в ожидании решения ОПЕК+ по сокращению добычи

Цены на нефть утром 2 марта показывают умеренную отрицательную динамику в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Участники рынка опасаются, что альянс ослабит ограничения по добыче нефти на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

По данным на 7.49 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае потеряла 1,1%, снизившись до отметки $62,99, апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 1,19%, до $59,92 за баррель. Трейдеры находятся в ожидании встречи ОПЕК+, которая пройдет 3-4 марта. Ожидается, что министры энергетики стран-участниц должны принять решение сохранять ли «сокращение предложения», которое поддерживалось «течение последних нескольких месяцев», рассказал агентству Bloomberg аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Он подчеркнул, что спрос продолжает демонстрировать признаки нестабильности, поэтому увеличение добычи может усложнить ситуацию в краткосрочной перспективе, добавляет аналитик.

