Новый аэропорт Краснодара: нужен как никогда

В конце февраля в рамках 31-й Международной архитектурно-строительной выставки YugBuild-2021 был представлен проект нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара, ставший гвоздем программы.

Реализацией проекта занимается ГК «Аэродинамика», управляющая аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе. Причем два последних компания успешно реконструировала и модернизировала — сочинский подготовила к Олимпиаде-2014, а в анапском построила новый терминал площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Краснодарский проект значительно превосходит по масштабу предыдущие. Только на первом этапе на строительство 9 гектаров зданий и сооружений (а в общей сложности площадь застройки первого этапа составит 37 гектаров) будет направлено более 20 миллиардов рублей. Площадь нового аэровокзального комплекса Краснодарского аэропорта составит более 80 тысяч кв. метров. Он будет оборудован 10 телетрапами и сможет принимать более 10 миллионов пассажиров в год.

Пресс-служба Международного аэропорта Краснодар

Аэропорт как ворота Юга

Размах, безусловно, впечатляет. Но вот вопрос: нужен ли аэропорт такого масштаба Краснодару и региону в целом? Как отметил на презентации проекта вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, «потребность в новом аэропорте велика как никогда».

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, Краснодарский край в России является одним из важнейших транспортных направлений.

«Даже в условиях пандемии аэропорты края были более стабильны с точки зрения количества перевезенных пассажиров. Если в кризисном 2020 году пассажиропоток всех российских аэропортов сократился на 41%, то аэропорты Сочи и Краснодара обслужили на 12,6% меньше пассажиров. А в аэропорте Анапы число перевезенных пассажиров даже возросло на 10,5%», — отмечает Чуркина.

Основная причина — рост спроса на внутренний туризм в России, считает она. По последним данным, в январе-сентябре 2020 года Краснодарский край лидировал по числу размещенных в гостиницах граждан — 4,4 млн человек, или 15,5% от общего числа постояльцев, размещенных в гостиницах по всей стране. Для сравнения, в Москве этот показатель составил 3,3 млн человек, или 11,8%.

«Краснодарский край и в прошлые годы лидировал по числу туристов, и в перспективе ожидается сохранение его первенства — несмотря на развитие других направлений внутреннего туризма», — полагает Наталья Чуркина.

Аэропорт как фактор роста

Впрочем, потребность Юга России в новом крупном аэропорте не ограничивается перспективами развития туризма. Наращивание транспортного потенциала региона выступает мощным драйвером его экономического развития в целом.

По итогам 2019 года экономика Кубани была шестой по размеру в стране. Если в 2015 году собственные доходы в консолидированный бюджет края составили 190 млрд рублей, то в позапрошлом году показатель вырос до 320 миллиардов. Объем ВРП тогда оценивался руководством края в 2,4 трлн рублей, а доходы с учетом федеральных средств — 365 млрд рублей.

«Коллеги, вдумайтесь в эту цифру — каждый день консолидированный бюджет края прирастает на 1 млрд рублей», — приводит портал «Кубань 24» комментарий замгубернатора Краснодарского края Игоря Галася.

Пресс-служба Международного аэропорта Краснодар

При этом власти региона понимают, что край не может быть только всероссийской здравницей и житницей — для реального развития и роста нужен и технологический кластер.

Как отметил на презентации аэровокзала вице-губернатор края Александр Руппель, Краснодар становится центром деловой и коммерческой активности всего Юга России. И аэропорт станет не просто главными «воротами» города и региона, а новым центром притяжения и развития. Генпланом города уже утверждено строительство индустриального парка площадью около 300 гектаров, технопарка и транспортно-логистического центра «Пашковский».

В зону деловой и производственной активности, формирующуюся вокруг аэропорта, войдут предприятия логистического комплекса, конгрессно-выставочные площади, производственные, научно-конструкторские, опытно-внедренческие и другие предприятия. Акцент сделают на высокотехнологичных, инновационных отраслях.

Все виды транспорта — в один узел

Сам аэропортовый комплекс будет нестандартным и прорывным с точки зрения технических решений. Он объединит в себе авиационные и железнодорожные перевозки, автомобильный и городской транспорт.

«Принципиально важным моментом является ориентация на объединение различных видов транспорта и развитие мультимодальности. Это может стать стимулом для роста существенно большего спектра отраслей за счет развития грузоперевозок и бизнес-связей», — комментирует такую схему Наталья Чуркина.

Как сообщил директор по взаимодействию с органами исполнительной власти ГК «Аэродинамика» Сергей Черномаз, аэровокзальный комплекс будет трёхуровневым и иметь выход к железнодорожным линиям — РЖД уже заканчивает разработку технико-экономического обоснования электрички, которая свяжет аэровокзал с городом.

Что касается терминала, то проектирование его, а также перрона и рулежных дорожек завершилось в 2020 году. В начале апреля проект поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы, и уже летом начнется строительство первой очереди. Завершиться этот этап должен в 2024 году, а до конца 2026 года будет построена вторая очередь — транспортно-пересадочный узел с железнодорожной и автобусной станцией. Итогом шестилетней работы станут аэропорт и транспортно-логистический центр, способные конкурировать с аэропортами Восточной Европы и Азии.