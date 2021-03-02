Психологи назвали основные причины развода в российских семьях

Согласно официальной статистике, 7 из 10 браков в России распадаются. Психологи назвали причины, по которым люди, которые ещё совсем недавно планировали прожить долгую счастливую совместную жизнь, принимают решение о разводе. Основные из них – банальные. Речь идёт о супружеской неверности и бытовых неурядицах. Но порой к распаду семьи приводят весьма необычные обстоятельства.

Так, психотерапевт Анна Таипова рассказала, что жительница Самары подала на развод, узнав, что муж изменяет ей… с собакой. Хозяин пса сам признался супруге в содеянном. Женщина испугалась, что её супруг – извращенец, и подала на развод, передаёт Life.ru.

«Сексуальные девиации – одна из причин распада семей, но не самая частая, – пояснила специалист. – Такие ситуации обычно являются следствием каких-то психологических травм одного из партнёров. Их можно решить, если вовремя обратиться к специалисту и откровенно рассказать о своих влечениях».

И всё-таки главная причина развода, по данным опроса ВЦИОМ, это бедность. Как подчеркнула Таипова, низкий уровень жизни становится следствием целого ряда проблем семьи и каждого из её членов. При этом, нежелание менять свой образ жизни, отсутствие мотивации для смены работы и перекладывание ответственности на кого-то другого – это признаки инфантильности одного из супругов.

«Во время пандемии коронавируса многие потеряли работу, – напомнила психотерапевт. – И очень многие из них, к сожалению, опустили руки и даже не стали делать хоть какие-то попытки найти пути для заработка. Просто сдались. Конечно, такая апатия может стать серьёзной причиной конфликтов в семье», – подчеркнула она.

В свою очередь психолог Юлия Гальцева рекомендует в такой сложной ситуации устроить честный разговор между супругами и попробовать без давления, криков и разборок выяснить, почему у партнёра нет мотивации, что его тревожит и как ему помочь. Главное, по её мнению, не перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, а честно, откровенно поговорить и постараться поддержать.

Вторая причина, из-за которой ячейка общества разваливается – измены одного из супругов. В такой ситуации психологическая помощь требуется уже обоим партнёрам.

Между тем, семейный психолог Татьяна Семенко читает, что изменение отношений между мужем и женой, рождение ребёнка, внутренний кризис человека, когда ему хочется чего-то новенького - могут привести к интригам на стороне.

«Если муж и жена не будут разговаривать о своих желаниях и проблемах, то измены избежать не получится», – отметила специалист.

Кроме того, как напомнила она, некоторые браки заключаются в раннем возрасте, когда совсем ещё молодые супруги просто не готовы к семье, так как просто не нагулялись или не привыкли брать на себя ответственность. Поэтому они не понимают, как правильно выстраивать совместную жизнь, чтобы не разрушить семью.

Ещё одна очень распространенная причина разводов – непонимание между супругами. По мнению Таиповой, основная проблема того, что муж и жена не сошлись характерами кроется в отсутствии диалога между партнёрами.

При этом, большинство разводов сейчас не являются трагедией для тех, кто планирует расторгнуть свои отношения. Согласно опросу ВЦИОМ, более 35% респондентов считают, что если в совместной жизни их, что-то не устраивает – всегда можно развестись. Таким образом, развод воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, что, как убеждены психологи, очень плохо.

«Такое позитивное отношение к расставаниям – нехорошая тенденция, – считает Семенко. – Ведь если в семье есть дети, то они в первую очередь страдают из-за ссор родителей и их недопонимания, а после развода очень сильно переживают расставание родителей».

Однако эксперты уверены, что любую семью можно спасти. Даже та пара, в которой присутствуют измены и насилие, может измениться. Главное, чтобы оба партнёра этого захотели.