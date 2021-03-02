Рубль растет на валютных торгах во вторник

Торги вторника нацвалюта начала с отметок 74,33 рубля за доллар и 89,48 рубля за евро, однако к пяти часам дня оказалась уже у отметок в 73,69 рубля за американскую и 88.62 рубля за европейскую валюты.

Американская валюта при этом выросла с 90,92 пункта, поднялась до 91 пункта.

«Расстановка сил на мировых рынках рискового капитала не располагала к бурному росту отечественных финансовых инструментов. Американские фьючерсы по-прежнему в минусе на полпроцента, а рост основной валюты фондирования на глобальном рынке, доллара США, приводит к давлению на товарные инструменты. Однако со стороны нерыночных факторов — геополитических угроз — пришло локальное облегчение»,- описывает рыночную ситуацию аналитик БКС Михаил Зельцер.



«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,5 в паре с европейской валютой»,- полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.