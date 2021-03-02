Сбербанк сообщает о рекордных расходах россиян в феврале

В феврале текущего года россияне потратили больше средств на 2,6% в годовом выражении, говорится в исследовании СберИндекса. Эксперты отмечают, что показатель февраля стал максимальным с начала пандемии.

Уточняется, что граждане России стали больше средств выделять на услуги, на которые в период с 22 по 28 февраля расходы потребителей выросли на 2,3% в годовом выражении. При этом расходы на развлечения за этот же период снизились на 19,9% в годовом выражении, а расходы на спорт по тем же показателям выросли на 26,1%.

Расходы на лекарства упали на указанной неделе на 3,2% в годовом выражении, передает СберИндекс. Эксперты подразделения отмечают, что уровень соответствует периоду между двумя волнами эпидемии коронавируса - июню-июлю 2020 г.

Также о росте индекса «свободных денег» в бюджете российских семей в январе 2021 г. на 82% по сравнению с декабрем 2020 г. говорится в новом исследовании холдинга «Ромир». В январе индекс показал рекордный рост за историю наблюдений, говорится в документе.

