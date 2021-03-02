СМИ: четверть лондонских медиков не желают прививаться от коронавируса

Четверть персонала лондонской Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) отказываются вакцинироваться от Соvid-19, сообщает британская «Российская газета» со ссылкой на Daily Telegraph.

Данные NHS по Великобритании говорят о том, что лишь 91 процент медецинского персонала согласились делать прививки. Однако в Лондоне врачи, медсестры и прочие сотрудники госпиталей оказались более недоверчивыми по части прививок, чем их коллеги в других регионах страны – там согласились вакцинироваться лишь 76 процентов столичных медиков. В общей сложности более 41 тысячи сотрудников NHS, работающих в госпиталях Лондона, включая врачей, медсестер, уборщиков и лаборантов - не пошли на прививки.

Издание утверждает, что еще меньше прививок сделали себе служащие домов престарелых, однако не приводит конкретных данных.

В целом статистика показывает, что около 106 тысяч врачей и среднего медперсонала все еще не сделали прививок от COVID-19.

27 февраля сообщалось, что как минимум 16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса. Швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации: 199 связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna. Среди них выявили 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорится в заявлении ведомства.

В начале февраля сообщалось, что в Нидерландах 15 человек умерли после прививки от COVID-19. Двое из скончавшихся были старше 70 лет, а возраст остальных превышал 85 лет.