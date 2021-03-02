США могут ввести санкции против России уже 2 марта

США намерены ввести санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным против России уже 2 марта, пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на агентство Reuters.

Новые ограничения будут введены администрацией Белого дома в соответствии с несколькими указами и законами, пишет агентство. В свою очередь CNN отмечает, что дело оппозиционера Навального - это лишь часть указов, которые ранее распространил Вашингтон по поводу расширения санкционных мер в отношении России.

Еще часть будет введена по указу №13661 2014 года, который начал действовать после присоединения Крыма к РФ, по указу №13382 2005 года, регулирующего борьбу с распространением оружия массового уничтожения, и по закону 1991 года (о контроле над химическим и биологическим оружием).

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США продолжат тесно сотрудничать с Евросоюзом по вопросу нарушения прав и свобод человека в России и, в частности, по ситуации с Алексеем Навальным. Прайс отметил, что данные проблемы для США носят «неотложный приоритет».

