США опубликовали список российских граждан и организаций , против которых ввели санкции из-за Навального

Министерство финансов США опубликовало список организаций и граждан России, против которых введены санкции из-за отравления и уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Санкции введены против трех организаций: 27-го научного центра Минобороны, 33-го центрального НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Кроме того, санкции введены в отношении директора ФСБ Александр Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генерального прокурора Игоря Краснова, заместителя министра обороны Алексея Криворучко, заместителя министра обороны Павла Попова и главы управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина.

Сегодня, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций против России из-за отравления Навального, но не опубликовал список организаций и граждан, на которых распространяются американские ограничения.