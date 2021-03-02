США ввели санкции из-за дела Навального

Вашингтон вводит санкции против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об это говорится на официальном сайте Белого дома

В частности, ограничительные меры будут включать в себя экспортные и визовые ограничения. Уже известно, что в санкционный список включены 14 организаций из РФ, ФРГ и Швейцарии с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». 13 из них – это коммерческие компании, в том числе 9 в РФ, 3 в – ФРГ и 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в РФ.

Вашингтон при этом предупредил Москву об ответе на ряд «дестабилизирующих действий» по четырём аспектам в ближайшие недели. Отмечается, что все эти стороны якобы были «вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)»

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими 14 организациями, будет подпадать под лицензионный режим Вашингтона «с презумпцией отказа» в лицензии, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что ЕС также ввёл санкции в отношении ряда российских «высокопоставленных должностных лиц» из-за ситуации вокруг Навального. Правовой акт был опубликован в Официальном журнале Евросоюза. Так, в санкционный список ЕС вошли глава СК РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.