США запретили экспорт в Россию оборонных технологий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за отравления оппозиционера Алексея Навального его ведомство приняло решение внести Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий. Исключение на полгода сделано для космической отрасли.

«Департамент внесет поправки в раздел 126.1 Правил международной торговли оружием, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных изделий и услуг военного назначения, с некоторыми исключениями для экспорта в Россию в поддержку правительства. космическое сотрудничество. Однако экспорт в поддержку коммерческого космического сотрудничества будет ограничен после шестимесячного переходного периода», – говорится в заявлении Блинкена, размещенном на сайте Госдепа.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США потребовал «немедленно и безоговорочно освободить» Алексея Навального.

Сегодня, 2 февраля, министерство финансов США опубликовало список из трех российских организаций и семи граждан России, против которых введены санкции из-за отравления и уголовного преследования Навального.