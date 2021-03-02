В Австрии после прививки от коронавируса умер 41 человек

В Австрии после прививки Pfizer/BioNtech скончался 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны. Однако австрийские врачи не выявили прямой связ между гибелью пациентов и вакцинацией.

Как говорится в отчете, в случае с тремя пациентами эту версию исключили сразу после вскрытия. Еще 11 человек получили прививку в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У других 19 пациентов имелись болезни, которые, предположительно, привели к летальному исходу. Обстоятельства смерти еще восьми устанавливаются.

21 декабря европейский регулятор разрешил применение вакцины Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС.

27 февраля сообщалось, что как минимум 16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса. Швейцарский регулятор рынка лекарств Swissmedic изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации: 199 связаны с препаратом Pfizer/BioNTech, а 154 — с вакциной от Moderna. Среди них выявили 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорится в заявлении ведомства.

В начале февраля сообщалось, что в Нидерландах 15 человек умерли после прививки от COVID-19. Двое из скончавшихся были старше 70 лет, а возраст остальных превышал 85 лет.