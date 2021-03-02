В Кремле прокомментировали дело журналиста Сафронова

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Напомним, в эти минуты Лефортовский суд российской столицы рассматривает ходатайство следствия ФСБ о продлении его ареста. Уже известно, что следствие просит суд продлить арест до 7 мая.

По словам представителя Кремля, определить виновность советника главы «Роскосмоса» может только суд. Сегодня же речь в суде идёт о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у главы государства просто не хватит на всё времени, передаёт РИА Новости.

«Вы поймите, это невозможно. И, собственно, это и не требуется. ФСБ, вы знаете, занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но ещё раз повторяю, вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания. И степень виновности, или невиновности Сафронова может определить только суд», – сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, докладывают ли президенту РФ Владимиру Путину о ходе дела Сафронова и согласовывает ли ФСБ свои действия с ним.

Ранее сообщалось, что журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, заявил, что помогал в работе над бизнес-проектом своему чешскому приятелю Мартину Ларишу, который, по версии следствия, является вербовщиком россиянина.

«В 2017 году Лариш уволился из газеты — надоело работать наемным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности», — цитирует издание Сафронова. Он уточнил, что в основе нового проекта лежит организация рассылки и аналитических материалов на платной основе для подписчиков дайджеста.

Журналист рассказал, что он согласился помочь Ларишу в раскрутке нового проекта, поскольку от основной работы это его никак не отвлекало. На основе договоренностей, Сафронов писал для чешского проекта «не более одного-двух материалов в месяц» по актуальным темам согласно списку Лариша. При этом о том, что чешский приятель Сафронова разведчик, а сам он «шпион», обвиняемый узнал только из материалов следствия.

Напомним, Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Согласно материалом следствия, журналист был завербован Ларишем, связанным со спецслужбами США в 2012 году для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой. Свою вину Сафронов не признаёт.

