В Роспотребнадзоре дали совет школьникам по режиму питания и сна

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) на своём официальном сайте опубликовали рекомендации школьникам, в которых рассказали, как им правильно писаться и сколько времени лучше всего спать.

Как подчеркнули в ведомстве, соблюдение режима питания – одно из необходимых условий рационального питания детей.

«Поэтому важно не только что и сколько они едят, но и в какое время и как часто, – говорится в сообщении Роспотребнадзора. – В частности, для школьников требуется 5 приёмов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов».

При этом завтрак, по мнению специалистов, должен быть плотным и обязательно включать в себя горячее блюдо. Обед – состоять из 3-4 блюд, одно из которых – суп. А вот полдник должен быть лёгким. Лучше всего, чтобы он состоял из свежих фруктов или ягод. Также это может быть молоко, кисломолочный напиток и булочка, которые изредка можно заменять мучными блюдами, например, блинчиками, оладьями или кондитерскими изделиями.

На ужин в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать те же блюда, что и на завтрак, исключая мясные и рыбные продукты.

Очень важно также школьникам соблюдать правильный режим сна. В частности, в ведомстве советуют в период сдачи экзаменов и написания контрольных работ спать примерно на 1 час больше обычного.

«Ведь при недосыпании страдает удельный вес той стадии сна, так называемый «быстрый сон», от которой зависит способность к обучению и его успешность», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Чтобы преодолеть проблемы с засыпанием, надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также после 19:00 ограничить любые эмоциональные нагрузки.

Чтобы быстро и крепко заснуть, надо обязательно сформировать полезные привычки, которые бы «запомнил» головной мозг. К ним может относиться прогулка, чтение, принятие душа. Кроме того, кровать у школьника должна быть ровной, а комната проветренной.

При этом нормы ночного сна для школьников разного возраста немного отличаются. Так учащиеся, которые обучаются в 1-4 классе ночью должны спать 10-10,5 часа, в 5-7 – 10,5 часа, в 6-9 – 9-9,5 часа, в 10-11 – 8–9 часов.