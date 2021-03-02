В России выявили более 10,5 тыс. новых случаев COVID за сутки

Суточный прирост больных коронавирусной инфекцией в России составил 10 565 случаев, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 4 268 215 случаев COVID. Вчера, 1 марта, сообщалось о 11 571 новом заболевшем.

Число летальных исходов за сутки составило 441 пациент. Всего от инфекции за все время эпидемии скончалось 86 896 пациентов. Выздоровели 3 838 040 человек, из которых за последние сутки были выписаны из больниц 14 966 пациентов.

В Москве зарегистрированы 1 277 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 пациентов скончались, 1 796 выздоровели. Столица продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусом среди регионов. На втором месте находится Санкт-Петербург (+937), на третьем месте Московская область (+617). В пятерке - Нижегородская область (+383) и Воронежская область (+291).

