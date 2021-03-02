В ВОЗ сомневаются в победе над COVID к концу года

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает преждевременными и нереалистичными заявления, что пандемию коронавирусной инфекции удастся остановить к концу текущего года.

При этом он не отрицает, что появление эффективных вакцин в мире против COVID вселяют определенный оптимизм. Повсеместная вакцинация способна сократить число тяжелых случаев, вызываемых инфекцией, заболеваний и смертельных исходов, считает Райан.

«Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией», - сказал он на брифинге для журналистов.

При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил о росте новых случаев коронавируса после спада в течение полутора месяцев. Он назвал статистику «разочаровывающей, но не удивительной».

