Volvo полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2030 году

Шведский автопроизводитель Volvo пообещал перевести все свое производство на электромобили к 2030 году в рамках стратегии отказа от ископаемого топлива и борьбы с изменением климата.

Шведский автопроизводитель также заявил, что он будет продавать свои электрокары непосредственно потребителям через интернет, отказавшись от традиционной модели продажи транспортных средств через независимые дилерские центры.

Ранее Volvo установила цель, чтобы половина ее продаж составляли автомобили с электрическим двигателем к 2025 году, но во вторник заявила, что ее новая стратегия - это “ускорение” планов по полному прекращению продаж машин с двигателями внутреннего сгорания.

Генеральный директор компании Хокан Самуэльссон заявил, что компания не хочет застрять, нацелившись на сокращающийся рынок бензиновых и дизельных автомобилей, сообщает The Guardian.

“Чтобы оставаться успешными, нам нужен прибыльный рост”, - сказал он. “Поэтому вместо того, чтобы инвестировать в сокращающийся бизнес, мы решили инвестировать в будущее – электрические (автомобили) и онлайн. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы стать лидером в быстрорастущем премиальном электрическом сегменте.”

Volvo запустила свой первый электомобиль XC40 в прошлом году.

В 2020 году шведский автопроизводитель выполнил предусмотренные ЕС целевые показатели выбросов и продал квоты на выбросы парниковых газов компании Ford, объем которых не был раскрыт общественности.

Компания зафиксировала свою лучшую в истории прибыль во второй половине 2020 года, поскольку китайский рынок отскочил после падения продаж, вызванного пандемией коронавируса.