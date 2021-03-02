ВШЭ выявила корреляцию между качествами личности и употреблением алкоголя

Сотрудники НИУ ВШЭ пришли к выводу, что тягу к алкоголю формирует не столько внешняя среда, сколько черты характера и социально-эмоциональные особенности поведения личности, сообщает издание «IQ.HSE».

Сотрудники лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Ксения Рожкова и Сергей Рощин провели исследование на основе данных массового опроса с учетом всех параметров. Основная цель исследования состояла в проверке влияние некогнитивных навыков, входящих в так называемую «Большую пятерку» черт личности: добросовестность/сознательность; экстраверсия (extraversion); невротизм/нейротизм; открытость опыту; согласность/доброжелательность. Для работы были взяты результаты опроса RLMS-HSE 2016–2018 годов — социально-демографические показатели 5,3 тыс. жителей России в возрасте от 20 до 60 лет, информация об их некогнитивных навыках (ответы на 24 вопроса по категориям «Большой пятерки») и о потреблении алкоголя (вопросы о вероятности воздержания, предпочитаемых напитках, периодичности и объемах выпиваемого).

Не связанной с «алкогольными» практиками оказалась только одна черта — доброжелательность или согласность. Степень влияния остальных отличается, в том числе для мужчин и женщин, но главный вывод однозначный: особенности личности определяют отношение к алкоголю — предсказывают вероятность и объем потребления. Так, оказалось, что чем человек добросовестнее (упорнее, трудолюбивее, обязательнее), тем меньше он выпивает и больше шансов, что не начнёт. Тем более что добросовестность — это ещё и дальновидность. У таких людей лучше развиты самоконтроль, потребность в накоплении человеческого капитала (инвестиций в свое здоровье и образование), ориентация на здоровый образ жизни.

В то же время, экстраверты пьют больше, а открытые новому опыту люди — меньше. В отличие от добросовестности эффект экстраверсии противоположный. Ориентация на внешний мир, жажда общения ведут к частым социальным контактам, а значит, к большей возможности выпить и меньшей вероятности отказаться от рюмки.

У открытых новому опыту (креативных, любознательных, с хорошим воображением) зависимость обратная. Чем сильнее эта черта личности, тем меньше спиртного: на 7 п.п. — у мужчин. Для женщин связи не обнаружено, зато сильнее эффект нейротизма. Эмоциональная нестабильность, неуверенность, тревожность, уязвимость перед стрессами подталкивает к выпивке. Объем потребляемого алкоголя у мужчин с этой выраженной чертой прибавляет 7 п.п., тогда как у женщин почти в два раза выше — 13 п.п.Истоки гендерного различия, вероятно, в разной мотивации к распитию алкоголя. «У мужчин он чаще ассоциируется с конформизмом и стремлением получить приятные ощущения, у женщин — с защитой от негативных эмоций. Кроме того, более высокий нейротизм связан с депрессивными эпизодами, которые чаще испытывают женщины, а алкоголь в этом случае может служить инструментом самолечения», — поясняют ученые.