Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Сделал он это в военном госпитале в Северодонецке, который посетил в ходе своей поездки на Донбасс, где лидер «самостийной» встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, пишет «КП в Украине».

По данным издания, которое ссылается на свои источник в Офисе президента, Зеленский привился вакциной CoviShield от Oxford/AstraZeneca, которая производится в Индии.

Это первая и пока единственная вакцина, которая поступила на Украину. Накануне ей привился глава Минздрава страны Максим Степанов. Уже сегодня в ходе брифинга для журналистов министр иностранных дел Украины заверил, что чувствует себя отлично.

Напомним, в начале феврале Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», поскольку препарат, по его словам, еще не получил подтверждения своей эффективности.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины «Спутник V» не существует», – подчеркнул он.

При этом Зеленский пообещал, что готов на личном примере показать, как важно сделать прививку от COVID-19.

«Я готов лично, как и большинство мировых лидеров показать, что вакцинация важна, она безопасна и нужна», – отметил глава «незалежной».

Он также рассказал, что в стране уже разработана дорожная карта вакцинации от коронавируса, которая рассчитана на охват «половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года».

