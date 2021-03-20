Американцы извинились перед Россией за оскорбительные слова Байдена

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что наша дипмиссия получила сотни писем от граждан США, в которых содержатся извинения за грубые, оскорбительные высказывания главы белого дома Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

На странице посольства Facebook дипломат написал, что в своих посланиях простые американцы выражают несогласие с позицией своего президента и приносят извинения за его необдуманные заявления в адрес России.

Как подчеркнул Антонов, всё это говорит о том, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился». При этом он отметил, что очень тронут позицией граждан США, которые «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

Антонов также выразил надежду на то, что администрация Белого дома прислушается к «голосу избирателей» и прекратит курс на «дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Напомним, глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

18 марта министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.

