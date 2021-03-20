Болгария вышлет российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонам», – сказал болгарский премьер.

При этом Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. «Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО <...> Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – сказал он.

Вчера, 19 марта, в Болгарии были задержаны шесть сотрудников министерства обороны по подозрению в шпионаже в пользу России. «Один из них получил образование в Москве, занимался формированием сети осведомителей, военнослужащих, занимающих высокие должности и имеющих доступ к секретной информации. Его супруга, имеющая двойное гражданство, была посредником в контактах резидента с представителями посольства России», – заявила на брифинге представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева.