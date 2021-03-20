Дай, Джим, перед полётом лапу мне

Аэрофобия – одно из самых распространённых заболеваний нашего времени. По данным статистики, до 15% взрослого населения планеты могут быть подвержены боязни летать на воздушных судах, что вполне логично: рост проявлений этого неприятного синдрома напрямую связан с увеличением пассажиропотока на воздушном транспорте. Соответственно, всё более актуальным становится вопрос о мерах противодействия проявлениям аэрофобии.

Сегодня наиболее распространённым методом лечения синдрома боязни полётов является так называемая экспозиционная терапия, когда пациента раз за разом заставляют пережить тревожащее его состояние в отсутствие прямой опасности, моделируя полёт на самолёте с помощью технологий виртуальной реальности.

Но есть, как оказалось, и иной способ, эффективно помогающий пассажирам авиарейсов бороться с предполётными страхами. Он уже достаточно активно применяется в ряде западных стран, и носит название Emotional Support Dog – «Собака эмоциональной поддержки». Суть его проста: собаки своим присутствием и дружелюбным отношением успокаивающе действуют на пассажиров, помогая многим из них перестать нервничать.

На этой неделе полезное ноу-хау впервые нашло своё применение и в России. Пилотный проект «Собаки эмоциональной поддержки», организованный красноярским филиалом сети приютов для животных «Поводог» стартовал в аэропорту Красноярска.

Сеть приютов была организована благотворительным Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», основанным бизнесменом и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Сегодня филиалы сети открыты в пяти городах: Красноярске, Иркутске, Абакане, Сочи, и Наро-Фоминске. Сеть, коме того, реализует первую в России программу бесплатной выездной стерилизации домашних и кураторских животных в Краснодарском крае и Хакассии.

Подробностями мероприятия в Красноярском аэропорте и ближайшими перспективами проекта поделилась с «Экспертом Online» руководитель красноярского филиала приютов «Поводог» Надежда Бочкарёва.

«С инициативой перенести опыт Emotional Support Dog в Россию выступила руководитель программы «Поводог» Оксана Дубинина, – рассказала Бочкарёва, – и руководство аэропорта пошло нам навстречу. Пока проект носит пилотный характер: наши собаки в сопровождении сотрудников приюта будут находится в зале ожидания по два раза в месяц. В марте это 16 и 26 числа, в апреле — 9 и 24, в мае — 12 и 28, в июне — 11 и 15. За это время мы оценим общественную реакцию, систематизируем отзывы, определим дальнейшую стратегию работы. Главный фактор, конечно, – оценка проекта со стороны самих пассажиров. И, судя по первому дню нашей работы, она очень благожелательная».

Бочкарёва рассказала, что в каждой акции эмоциональной поддержки участвуют по две собаки. Большее количество животных, по её словам, было бы просто излишним. Время пребывания четвероногих «психологов» среди пассажиров также регламентировано: с 10 до 11 часов утра, чтобы собаки не утомлялись. Бочкарёва отметила, что для подобных мероприятий специально отбирают самых дружелюбных и ласковых псов взрослого возраста. Кроме того, все собаки проходят обучение с профессиональными кинологами и в обязательном порядке умеют выполнять ряд команд – это добавляет пассажирам удовольствия от общения с ними и дополнительно способствует снятию эмоционального напряжения.

«Попутно, во время нахождения в залах, наши сотрудники также раздают желающим развлекательно-информационные буклеты для детей под названием "Снаряди домой собаку из приюта”, – рассказала Бочкарёва. –Буклеты оформлены красочно, с картинками и наклейками – это делает их очень популярными у детей, позволяя с интересом и пользой проводить время в полёте, и не только».

По словам руководителя красноярского филиала «Поводог», в случае если пилотный проект получит общественную поддержку, опыт может быть распространён на столицу Хакассии, Абакан.

Надо отметить, что участие сотрудников и питомцев приюта в общественно-полезной деятельности не ограничивается помощью пассажирам, страдающим аэрофобией. В том же Красноярске «Поводог» ранее организовал для школьников ознакомительные лекции в рамках продвижения идеи ответственного отношения к животным. Собаки приюта присутствуют на этих встречах, усиливая эмоциональное впечатление от лекций. Кроме того, постоянное обучение сотрудников и кинологическая подготовка собак дают четвероногим подопечным приюта возможность принимать участие в спортивных кинологических соревнованиях и уверенно занимать места на пьедесталах в самых разных дисциплинах.