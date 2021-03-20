Дерипаска раскритиковал решение ЦБ о повышении ставки

Предприниматель Олег Дерипаска охарактеризовал решение Цетрального банка России о повышении ключевой ставки как атаку на доходы россиян, прибыль компаний и правительство.

«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. Причём, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели. Видимо, мало было ЦБ «успехов» за предыдущие 5 лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева. Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика. Граждане уже не верят «завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России. И западные «партнеры», как на вчерашней брошке главы ЦБ, не преминут воспользоваться ситуацией и ещё сильнее подлить масло в огонь социального недовольства бодря оппозицию», – написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Кроме того, Дерипаска раскритиковал идеологию ЦБ по борьбе с инфляцией – по его мнению инфляцию можно победить увеличивающимся предложением российских товаров и услуг. «Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда», – заявил он.

По мнению предпринимателя, повышение ставки неизбежно отразится на политической обстановке в стране и предстоящих выборах в Государственную думу, которые пройдут «не в самой спокойной обстановке». «Надо сказать, что вчерашнее решение ЦБ — это серьезный политический шаг, а никакой не экономический. Хотелось бы понять, что считает контролирующая Госдуму (которой типа подотчетен ЦБ) ЕР по этому поводу, ведь это ей нужно будет все это расхлебать осенью», – считает Дерипаска.

19 марта Центральный банк России впервые с 2018 года перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,5%. Кроме того, ЦБ дал понять, что готов повышать ставку и дальше.