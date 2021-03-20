Грузовики Mercedes c российской начинкой

Совместное предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» увеличивает долю российского рынка грузовиков. По итогам ушедшего года она составила 19%, что на 3,5% больше, чем в 2019 г., об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «ДК РУС» Андреас Дойшле. По его словам, рост операционной прибыли компании за последний год составил 21%, всего в 2020 г. было реализовано 3747 единиц техники, в числе которых грузовые автомобили Mercedes-Benz, FUSO, подержанные грузовики SelecTrucks, автобусы Setra и Mercedes-Benz.

В России «Даймлер КАМАЗ Рус» отвечает за продажи грузовиков Mercedes и Fuso — их собирают на заводе в Набережных Челнах. Там же действует и завод по производству кабин для грузовиков Mercedes и для КАМАЗов. По словам представителей компании, рост её доли на россйиском рынке прежде всего связан с успешной локализацией производства. С начала производства завод «ДК РУС» выпустил более 35 тыс. грузовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO. В 2020 году в активную производственную фазу вошло второе предприятие компании – завод каркасов кабин. Летом ушедшего года с его конвейера сошла тысячная кабина, которая была поставлена на производство грузовиков Mercedes-Benz. 2020 год «ДК РУС» завершила с результатом в 2727 кабин локальной сборки, обеспечив ими практически все сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах.

Представители компании подчеркивают, что на предприятии растет количество используемого локального сырья и локальных поставщиков, сокращается импорт штампованных деталей. Как рассказал на пресс-конференции Ульф Резе, исполнительный директор «Даймлер КАМАЗ Рус», завод в настоящее время переходит на полное использование российской стали в выпуске грузовиков. Также в сборке грузовиков Mercedes-Benz в России используют такие локализованные детали, как зеркала, климатическая система, ветровое стекло, элементы отделка интерьера, материалы звукоизоляции. Появляются в конструкции грузовиков Mercedes и сложные электронные компоненты: в частности, теперь в них устанавливаются тахографы российского производства. По словам представителей компании, развитие локализации позволяет компании быть менее зависимой от волатильности курса рубля и быть ближе к российским потребителям, гибко реагируя на их запросы.

«Даймлер КАМАЗ Рус» наращивает долю в России на фоне падения рынка: по данным «Автостата», в 2020 г. в России было продано 74,8 тыс. единиц новых грузовиков, что на 7,3% меньше, чем в 2019 г. Лидером остаётся российский производитель КАМАЗ, на доля которого в 2020 г. пришлось 37% рынка, в количественном выражении это соответствует 27,8 тыс. штук, что на 0,6% больше, чем в 2019 г.