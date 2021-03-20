Игра Престолов по-якутски: кому достанется трон мэра?

Предстоящие выборы мэра Якутска, запланированные на период 26 — 28 марта, уже привычно характеризуются в СМИ как «скандальные».

Битва за регистрацию

В течение предвыборной кампании в городской суд поступило 19 исков, связанных с якобы имевшими место нарушениями прав кандидатов. 15 из них были приняты к рассмотрению. В 5 случаях требования отклонили, в 6 — решили удовлетворить, в том числе по одному делу об оспаривании отказа избирательной комиссии в регистрации кандидата и по трем делам о регистрации кандидатов.

Первоначально городской избирком зарегистрировал 8 из 11 кандидатов. Комиссией были отсеяны Александр Аммосов («Партия добрых дел», нарушен порядок выдвижения), представляющий «Гражданскую платформу» Иван Комаров (было заявлено, что его документы заверены ненадлежащим образом, кроме того, в них отсутствовали данные о квалификации и образовании) и самовыдвиженец Михаил Мерикянов (причиной стало недостаточное количество достоверных подписей избирателей).

Впоследствии зарегистрированный кандидат от «Партии малого бизнеса», политтехнолог Илья Паймушкин попытался оспорить отказ в регистрации Аммосова, а Иван Комаров добился включения своей фамилии в бюллетень по решению суда.

10 марта кандидат от партии «Родина» Айал Прокопьев подал в суд иски об отмене регистрации всех своих соперников. 5 дней спустя Якутский городской суд отменил решение о регистрации трех кандидатов на досрочных выборах — Ильи Паймушкина, Микаэла Заболотного («Партия социальной защиты») и Владимира Федорова («Партия дела»).

18 марта Федоров сообщил, что отозвал апелляцию о на решение городского суда. Своих сторонников, как и представителей КПРФ и ЛДПР, бизнесмен призвал голосовать за Виталия Обедина — кандидата от «Справедливой России».

Таким образом, сбывается прогноз политолога Ильи Гращенкова: предвыборная ситуация начинает принимать те же контуры, что и в 2018 г., когда снятие кандидатуры Федорова с выборов привело к победе Сарданы Авксентьевой.

По мнению политолога, эксперта Центра прикладных исследований и программ Алены Август, победа Сарданы Авксентьевой во многом была обусловлена отсутствием в бюллетене фамилий узнаваемых оппозиционеров, снятых с выборов. Это обстоятельство запустило процесс протестного голосования, в результате чего победу одержал кандидат-спойлер.

Скриншот трансляции дебатов

Фрагмент дебатов между кандидатами на пост мэра Якутска Владимиром Федоровым и Евгением Григорьевым (слева направо)

На этот раз велика вероятность, что протестно настроенные граждане, намеревавшиеся проголосовать за незарегистрированных кандидатов, сплотятся вокруг фигуры Обедина.

Впрочем, справедливо отмечает Гращенков, нельзя забывать и о том, что выбывание Федорова из предвыборной гонки может конвертироваться в укрепление позиций кандидата-фаворита в лице врио мэра Евгения Григорьева. Выступая от лица партии «Единая Россия», он опирается на открытую поддержку со стороны Сарданы Авксентьевой и республиканского руководства.

Карнавал заблуждений

Кому-то происходящее в Якутске покажется «бурей в стакане воды». Однако такие оценки может позволить себе лишь человек, слабо погруженный в региональную повестку. «Горячий» характер кампании эксперты прогнозировали заранее — для региона характерен достаточно высокий уровень протестного голосования. А неудовлетворительные для власти результаты выборов мэра могут не лучшим образом отразиться на положении городского и регионального руководства, в особенности — на фоне приближающихся федеральных выборов и тиражируемых в СМИ заявлений об утрате Айсеном Николаевым контроля над ситуацией в Якутии. В этом контексте выборы мэра регионального административного центра можно рассматривать как «разведку боем» накануне федеральной кампании и будущей схватки за пост главы республики.

Равным образом ошибаются и те, кто пытается уложить события в Якутске в привычное прокрустово ложе дихотомии власти и оппозиции. Наиболее ярко это проявляется в попытках позиционирования бывшего мэра города и ее преемника в качестве представителей оппозиции либо неких «независимых» сил.

Сардана Авксеньева выиграла выборы главы Якутска в сентябре 2018 г. Многих экспертов тогда удивил не сам факт победы кандидата, выдвинутого «Партией возрождения России», а то обстоятельство, что Авксентьева позиционировалась в качестве представителя оппозиции — к моменту избрания в ее резюме был указан опыт работы в администрации Якутска в течение 8 лет. При этом в 2007 — 2012 гг. она занимала пост заместителя мэра и возглавляла аппарат администрации. Авксентьева также успела поработать в качестве начальника отдела сначала в республиканском министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, а затем — в национальной вещательной компании «Саха». Ее бэкграунд включает в себя и пребывание на посту помощника депутата Госдумы Виталия Басыгысова — члена партии «Единая Россия». Всё это вряд ли даёт основание рассматривать бывшую главу Якутска в качестве представителя контрэлит —она давно является частью регионального истеблишмента.

Скриншот трансляции дебатов

Фрагмент дебатов между кандидатами на пост мэра Якутска

Та же оценка справедлива и в отношении ее преемника Евгения Григорьева. В числе своих главных «учителей» врио главы города упоминает не только Сардану Авксентьеву, но и бывшего мэра Якутска, заместителя федерального министра национальной и миграционной политики, первого заместителя председателя республиканского правительства Алексея Томтосова. Также в число «менторов» Григорьева, по его словам, входит ушедший из жизни четыре года назад бывший спикер республиканского парламента третьего созыва и впоследствии глава Якутии Ньургун Тимофеев. До этого Тимофеев в течение 9 лет был заместителем генерального директора сбытовой организации компании «АЛРОСА» в Москве. Знакомство Григорьева с его наставниками состоялось отнюдь не в высоких кабинетах: по словам врио, они просто «жили по соседству», а само начало общения с представителями регионального истеблишмента относится к периоду обучения Григорьева в вузе.

…не предать, а предвидеть

Важно подчеркнуть, что предвыборную ситуацию нельзя адекватно оценить вне контекста сложной истории взаимоотношений Сарданы Авксентьевой и Владимира Федорова.

Определяющую роль в победе Авксентьевой сыграла именно поддержка со стороны Федорова, принадлежащего к местной оппозиции и неоднократно пытавшегося занять кресло мэра Якутска. В 2018 г. у него были весьма серьезные шансы на победу. Однако бизнесмена подвело то, что его кандидатура была выдвинута от лица местного политического трикстера — партии «Родина». В итоге кандидатуру Федорова отозвали без его согласия, после чего он бросил все ресурсы на поддержку Авксентьевой. Впоследствии сама Авксентьева публично заявляла: «Если бы не поддержка Федорова в 2018 году, я бы не стала мэром Якутска». Однако вряд ли это можно назвать «окупившимися инвестициями»: вскоре после выборов «народный мэр» напомнила общественности, что Якутск — не протестный город, а большинство мест в его думе занимают представители «Единой России». Федоров же был со скандалом уволен из мэрии — его диплом признали поддельным. Более того, предпринимателю были предъявлены претензии по вопросам аренды земельных участков под ТЦ «СахаЭкспоЦентр», обеспечивающим немалую часть доходов Федорова.

За счет этого борьба за пост мэра (пусть и руками других кандидатов) обретает для бизнесмена двойственный характер. С одной стороны, речь идет о вендетте в отношении «предавшего» партнера (Евгений Григорьев сейчас воспринимается многими именно как «человек Авксентьевой»). С другой стороны, победа над «партией бывшего мэра» может обеспечить Федорову устранение более чем ощутимых угроз для основы его бизнеса.

Кандидат без изъяна?

На первый взгляд, Евгений Григорьев является почти идеальным кандидатом на пост мэра. Его детство и юность прошли в Якутске, в республике у Григорьева живут многочисленные родственники — врио обладает очевидным иммунитетом к образу «варяга». Преемник Авксентьевой получил фундаментальное образование в МГТУ имени Баумана, где он начал свой первый бизнес, открыв прачечную в студенческом общежитии. По утверждению Григорьева, он успешно сочетал учебу и предпринимательство с занятиями спортом (вольной борьбой и боксом). Одновременно «кандидат № 1» является специалистом в области проектного менеджмента: Григорьев сначала осваивал соответствующую специальность в РАНХиГС, а затем преподавал в Высшей школе инновационного менеджмента при главе республики. Он хорошо знаком с городским хозяйством Якутска: врио работал вместе с Сарданой Авксентьевой еще в ходе выборов 2018 г., затем возглавлял муниципальное агентство по развитию территорий и дорос до позиции первого заместителя мэра. На этой должности он курировал строительство, дорожные работы и коммунальное хозяйство. В качестве сильной стороны Григорьева подчеркивают его стремление адаптировать бизнес-практики к системе муниципального управления и отсутствие политических амбиций (он позиционирует себя в качестве «крепкого хозяйственника»).

Его предшественница активно способствует продвижению своего протеже. В ходе праймериз «Единой России» Евгений Григорьев заручился поддержкой более чем 93% участников.

Однако важно помнить и о другом. Деятельность команды Авксентьевой по решению наболевших проблем города сложно назвать успешной. А Григорьев курировал именно те направления работы местной администрации, которые традиционно вызывают больше всего нареканий у жителей — в этом плане его должность во многом являлась «расстрельной». Попытка конструирования образа «кандидата №1», включающего в себя почти все известные имиджмейкерам позитивные стереотипы, также чревата некоторыми рисками. Как гласит фраза, приписываемая одному из классиков русской литературы: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?» Идеальный кандидат может вызвать у неидеальных избирателей либо отторжение, либо сомнение в правдивости того, что он сам и о нём говорят. Наконец, следует помнить о том, что за альтер эго Григорьева в лице Сарданы Авксентьевой в 2018 г. голосовали именно протестно настроенные граждане. И потому остается вопросом, поможет ли демонстративная поддержка со стороны бывшего мэра привлечь на сторону Григорьева избирателей-лоялистов.

Все это формирует окно возможностей для основного соперника «кандидата №1» в лице Виталия Обедина, а если точнее — группы представителей контрэлит, сплотившихся вокруг его фигуры. В такой ситуации отказы в регистрации кандидатов перестают играть роль фактора, нивелирующего конкурентность выборов. Напротив, они лишь провоцируют мобилизацию оппозиционно настроенного избирателя. Не вызывает сомнения, что даже в случае победы Обедина или иного оппозиционного кандидата власти республики сумеют «перевербовать» нового мэра на свою сторону. Однако сам по себе этот сценарий развития событий может не лучшим образом отразиться на положении главы республики и регионального руководства «Единой России».