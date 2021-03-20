Игра в шахматы по-научному

2 марта американский стример-шахматист в круглых очках Леви Розман транслировал свои матчи на Twitch, собрав 12 000 зрителей. «Это похоже на мошенника», — сказал он без паузы, щелкнув на имя пользователя своего очередного оппонента — Dewa_Kipas.

Розман, обладатель рейтинга международного мастера (2431), недоверчиво пролистал профиль. Его противник за несколько месяцев дошел до рейтинга 2300, что, по современным турнирным стандартам, сделало бы его мастером Международной шахматной федерации (ФИДЕ), но в его профиле не было никаких титулов, а значит он не участвовал в соревнованиях.

Розман, известный в мире онлайн-шахмат как GothamChess, участвует в турнирах с семи лет. В 2011 году он получил статус национального мастера, а в 2018 году — международного. Сейчас ему 25, и его хорошо знают не только в кругах профессиональных игроков. После всплеска интереса к древней игре, случившемуся благодаря сериалу «Ход королевы», у Леви появилось множество подписчиков на Twitch, YouTube и в Twitter. Кинодрама, выпущенная Netflix, породила беспрецедентный шахматный онлайн-бум: в марте прошлого года шахматные стримы на Twitch смотрели в среднем 895 человек, а год спустя просмотры прямых трансляций доходят до 21,5 тысячи зрителей. Но в этом мире, теперь пусть более известном, но все равно тесном, игрок не может появиться из ниоткуда, а тем более попытаться свергнуть одного из королей онлайн-шахмат.

Сегодня ни для кого не секрет, что в своих попытках подняться вверх по лестнице рейтинга мошенники используют шахматные движки — программное обеспечение, просчитывающее все варианты и выдающее лучший ход. По данным главной международной шахматной платформы Chess.com, по мере того как шахматы все больше и больше переходят в Интернет, число мошенников возрастает в разы. Сам Розман, кстати, вел популярную серию «Ловля мошенников» в мессенджере Discord. Поэтому он знал, что, если его противник жульничает, это будет странная игра: алгоритмы часто делают выбор, которого просто не сделало бы большинство людей. На том уровне, где играет GothamChess, наболее очевидные ходы обычно разыгрываются за пару секунд. Dewa_Kipas на любой ход в игре с Розманом требовалось от семи до 10 секунд — даже тогда, когда у него был всего один или два варианта. Примерно на десятой минут ладья Dewa_Kipas заблокировала короля GothamChess. Это был мат.

Нападение на шахматного короля

Леви снова просмотрел статистику игр своего оппонента. Точность ходов Dewa_Kipas в матче составила 94 процента против 76 у Розмана. Более того: Леви обнаружил, что за последние 10 игр точность ходов его противника ни разу не опускалась ниже 80, а в двух из них превысила 99 процентов. Сразу после партии шахматный стример сообщил о мошенничестве. Через несколько часов Chess.com заблокировали аккаунт соперника Розмана.

Почти сразу на аккаунты Леви обрушился вал ненавистнических сообщения и угроз, многие из которых были написаны на индонезийском языке. Его девушку публично оскорбили и даже угрожали ей убийством. Основные претензии индонезийской публики состояли в том, что Розман якобы использовал свой высокий статус, чтобы заблокировать законного игрока.

Поток обвинений спровоцировал Али Акбар, 24-летний парень, написавший пост о GothamChess в своем аккаунте на Facebook с 3500 подписчиками. По словам Акбара, Dewa_Kipas был 60-летним турнирным шахматистом по имени Даданг Субур, только недавно увлёкшимся игрой на Chess.com. Кроме всего прочего, Али сообщил, что — Субур его отец: «Учетная запись моего отца была заблокирована, — написал он по-индонезийски. — Клянусь, я не принимаю того, что знаменитости могут блокировать аккаунты людей по своему желанию».

Сообщение Акбара стало вирусным. Его утверждение, что слова известного шахматиста имеют больший вес, чем слова среднего игрока, нашли отклик у тысяч людей, включая как менее известных шахматных энтузиастов, так и простых индонезийцев, недовольных насаждением западной культуры интернет-знаменитостей. Конфликт получил в островном государстве очень широкую огласку: местные СМИ освещали все сюжетные повороты столкновения.

Розман со своей стороны попытался объяснить в Twitter, что Chess.com не может заблокировать человека просто потому, что кто-то известный сообщил о мошенничестве. Выявление обманщиков — это сложный и долгий процесс. Но публика не унималась и Леви пришлось сделать свои аккаунты в соцсетях закрытыми.

«Я не знал, стоит ли мне повторно обратиться с претензиями, или просто извиниться», — рассказал он позже в интервью The Washington Post. — «Я был уверен, что я прав, но иногда нужно просто принять несправедливость. Это безумная ситуация».

Непризнанный гений-самоучка?

3 марта Розман предложил Акбару заключить мир, и тот согласился. Он очень сожалел о том, что его пост спровоцировал волну оскорблений, и предложил объяснить все непонятные моменты, связанные с аккаунтом своего отца. А таких моментов было немало.

Как случилось, например, что Субур всего пару раз играл в быстрые шахматы, когда у большинства игроков с рейтингом 2300 должно быть сыграно множество партий в этой категории? И почему он всегда выбирал только 60-минутные партии, где у обоих игроков довольно много времени?

Акбар ответил, что его отец не может быстро двигать фигуры на своем старом Android’е.

Почему рейтинг Субура так резко вырос?

Он играл без остановки часами, пояснил сын.

Почему его ходы были так похожи на действия бота?

Потому что он тренировался играть против шахматного движка.

Чуть позже Акбар записал 20-минутное видео со своим отцом, в котором Субур утверждал, что четыре раза победил Shredder — одну из самых продвинутых шахматных программ, играющих на уровне гроссмейстера. А день спустя Субур согласился дать интервью индонезийской газете KOMPAS, в котором рассказал, что начал играть в шахматы в младшей школе и был самоучкой. Позже он вступил в несколько шахматных клубов, посещал местные турниры и даже тренировался у своего соседа, покойного гроссмейстера Германа Сурадираджа (подтвердить это, впрочем, не удалось). Субур считает, что уравновешенный характер и превосходная память — ключ к игре в шахматы на высоком уровне, но еще важнее темп, то есть оказание максимального давления на противника за минимальное количество ходов. «Я освоил темп. Когда вы овладеваете им, неважно, кто ваш оппонент».

Акбар поделился с индонезийской прессой фотографиями. На одной был сертификат 2005 года, поздравлявший Субура с первым местом на чемпионате города Сингкаванг по шахматам, на второй — Субур и ещё несколько мужчин с плакатом «Шахматный турнир Джасиндо 2012». Кроме того, Акбар предоставил видеоролик тетради, куда его отец записывал ходы в игре против Shredder, и написал в Chess.com письмо, где объяснил, что у Субура нет рейтинга ФИДЕ, потому что до выхода на пенсию пять лет назад он был просто офисным работником, увлеченным шахматами.

«Честная игра» против нечестной игры

«Мы работаем в сфере статистики, — сказал WIRED Дэнни Ренш, главный операционный директор Chess.com, — а в статистике никогда не бывает полной достоверности. Всегда есть место для аномалии. Например, возможно, что кто-то сыграет свою лучшую шахматную партию, напившись до чертиков. Это очень маловероятно, и статистика не умеет учитывает такие погрешности». Ренш также назвал ситуацию Розман — Субур «одним из самых безумных споров, которые когда-либо видели онлайн-шахматы».

У Chess.com есть собственная команда по борьбе с мошенниками «Fair Play» («Честная игра»), состоящая из семи аналитиков данных в главе с Реншем. Дело Dewa_Kipas привлекло внимание Chess.com отчасти из-за шумихи, но больше из-за стопроцентной уверенности Розмана в обмане. О предполагаемых мошенниках Chess.com узнаёт как от самих игроков, так и с помощью алгоритмов, оповещающих команду «Fair Play» о подозрительно высокой точности ходов какого-либо игрока в нескольких играх. Каждый день аналитики блокируют тысячи учетных записей Chess.com.

Алгоритм поиска мошенников определяет, в какой степени ходы игрока похожи на ходы шахматного движка. «То, что происходит дальше, похоже на антидопинговые меры Международного олимпийского комитета, — говорит Ренш. — Комитет представляет, на что способны лучшие спортсмены, когда у них в норме лейкоциты и уровень кислорода в крови. И если что-либо на соревновании выходит за пределы этих способностей, то начинает выглядеть подозрительно». В шахматах сомнение вызывают другие факторы: постоянные победы, дополнительные вкладки в браузере, а также высокий рейтинг без официального титула, признанного ФИДЕ.

Несмотря на открытость методов Chess.com, их постоянно обвиняют в защите шахматных звезд. Так и в случае с конфликтом Розмана — Субура многие настаивают на том, что в блокировке аккаунта последнего решающую роль сыграла привилегия знаменитости. Ренш однако утверждает, что эти предположения далеки от истины: даже мастеров шахмат пару раз блокировали из-за статистических аномалий, а Dewa_Kipas был «абсолютно точным случаем». По результатам десятков партий Chess.com определил, что ходы Субура почти полностью соответствовали действиям шахматного движка, а их точность была даже выше, чем у ведущего индонезийского гроссмейстера Сусанто Мегаранто (94,4 — 95,3%).

«Вполне возможно, что он выигрывал турниры когда-то, но это не значит, что сейчас он не использует шахматный движок, чтобы выигрывать обманом,» — подытожил Ренш.

«Компас» указывает на правду

Акбар и Субур заявили через пару дней после нашумевшей партии, что пытаются пригласить к себе домой индонезийского шахматного мастера, чтобы Субур мог сыграть с ним в прямом эфире, но главная национальная газета Индонезии внезапно поставила точку в противоречивой истории.

«Подтверждено, что Dewa_Kipas — мошенник и нарушает принципы честной игры» — с таким заголовком вышла KOMPAS от 15 марта. Этот финальный выводу, по сообщению газеты, был сделан Реншем после еще одного совещания команды «Fair Play» подтвердившего, что человек в принципе не способен достичь такой, практически идеальной, точности во всех играх, какая доступна компьютеру. PERCASI (Шахматная ассоциация Индонезии) согласилась с решением Chess.com закрыть подозрительную учетную запись, поскольку эксперты ассоциации также обнаружила аномалии в играх Субура. В частности, международный мастер Ирен Сукандар отметила, что невозможно поддерживать постоянно уровень точности ходов выше 90%. Ее собственная точность, например, часто колеблется от 45 до 95%, в то время как в играх Dewa_Kipas она никогда не опускалась ниже 95,5%. Ирен сказала KOMPAS, что очень расстроена этим инцидентом: её беспокоит, что такой наглый обман может повредить репутации Индонезии.

Розман, удовлетворённый таким завершением истории, опубликовал фотографию статьи KOMPAS в своем Instagram и написал, что правда восторжествовала. Он заметил, впрочем, что «это было страшно», хотя и старался не воспринимать угрозы всерьез.

Связаться с Субуром, который, как выяснилось, оказался продавцом корма для птиц, теперь невозможно. Его сын тоже скрывается от публики и репортеров. Его последним заявлением стало следующее: «Отец объяснил свою шахматную технику, но вы просто не понимаете его объяснений».