Иностранцы не смогут владеть землей в большей части Крыма

Вступил в силу указ президента России Владимира Путина от 20 марта 2020 года, который запрещает иностранцам, лица без гражданства и иностранные юридические лица владеть земельными участками на большей части Крыма. В соответствии с указом большая часть территории Крыма (имеющая выход к морю или к территории Украины) внесены в перечень приграничных территорий.

Запрет на владение землей иностранцами не распространяется на 6 из 25 районов Крыма, которые находятся в центре полуострова не граничат Украины и не имеют выхода к Черному морю.

Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица обязаны в течение года продать имеющиеся у них в собственности земельные участки. Если собственник откажется продавать земельный участок, власти передадут его в государственную собственность или выставят на продажу, после чего компенсируют стоимость земли бывшему владельцу.