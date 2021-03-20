В России выявили 9,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в нашей стране по данным оперативного штаба, выявили 9 632 новых заболевших COVID-19. Всего к утру субботы, 20 марта число заразившихся коронавирусом в РФ составило 4 447 570.

За время пандемии от ковида в РФ излечились 3 060 652 человек, из них 11 279 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии в нашей стране стали 94 659 человек, из них 392 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 1 728 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+899). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+651). Далее следуют Нижегородская область (+352) и Ростовская область (+241).

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила колебания уровня заболеваемости коронавирусом в России. По её мнению, это связано с регистрацией новых случаев заболевших, но не с эпидемиологическим процессом.

При это Попова отметила, что сейчас ситуация с COVID-19 в нашей стране стабилизируется – количество заболевших ежедневно снижается.

«Да, есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, – признала главный санитарный врач страны. – Но они исключительно связаны с регистрацией, но это не с эпидпроцессом».

Поэтому, здесь, как подчеркнула Попова, можно говорить, что количество заболевших средненедельное.

«Собственно, это как раз тот показатель, который у нас в методических рекомендациях определённый описан. Этот показатель снижается, сегодня он уж менее семи на 100 тыс. в сутки», – резюмировала глава Роспотребнадзора.