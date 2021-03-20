Курс доллара: рубль отбросили к уровням декабря 2020 года

Курс рубля достаточно спокойно отреагировал на очередной виток санкционной риторики и заявление президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Курс доллара вырос к концу недели почти на 2%, с 72,74 до 74,09 рубля.

Впрочем, это не самый низкий уровень и не самое сильное движение вниз для нашей валюты — она просто вернулась к уровням декабря.

Такая в целом умеренная реакция объясняется тем, что объявленные на этой неделе запреты на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, и отнесение ее к странам, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, — не более чем продолжение мер, введенных США в начале марта, а значит, в ценах наших активов и рубля все это уже учтено.

А вот доходности государственных облигаций России и, соответственно, их цены ведут себя более пессимистично: индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI за неделю потерял 0,81%, а это для облигационного рынка довольно много. Министру финансов РФ Антону Силуанову даже пришлось успокаивать рынок, уверяя, что в случае санкций на новый российский госдолг правительство вполне обойдется покупками со стороны отечественных банков. Но, как и в случае с нашей валютой и акциями, тут сложно вычленить влияние именно санкционных новостей.

В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%. В моменте фондовый рынок и рубль практически не отреагировали на эту новость: повышение ставки было делом практически решенным, разве что ожидали его в апреле.

В пятницу курс доллара снизился на 28 копеек - до 74,09 рубля, курс евро потерял 44 копейки - 88,19 рубля.

«В начале сессии рубль снижался на негативном внешнем фоне, обновив установленные вчера двухнедельные минимумы. Однако незадолго до открытия основных торгов российская валюта перешла к активному укреплению благодаря быстрому улучшению ситуации на мировых рынках»,- комментирует динамику нацвалюты в пятницу аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«В конце предыдущей сессии американский рынок акций ускорил снижение, а нефтяные цены продемонстрировали настоящий обвал, теряя в моменте почти 10%. Распродажи были вызваны непрекращающимся ростом доходностей гособлигаций США, что демонстрирует высокие риски всплеска инфляции, угрожающей мягкой монетарной политике ФРС. Кроме того, негативом, особенно остро воспринятым нефтью, стало возобновление ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в некоторых европейских регионах. На фоне проблем с вакциной от AstraZeneca это вернуло опасения более медленного восстановления мировой экономики»,- описывает он внешнюю обстановку на рынках.

Таким образом, как оценивают в Универ Капитал, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой.