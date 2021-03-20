На Кубе упал и взорвался метеорит

В районе города Моа, расположенного на востоке Кубы, упал метеорит.

По данным местных сейсмологов, примерно в 22:06 по местному времени (в 05:06 мск) научная станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Cubadebate. Как рассказывают очевидцы случившегося на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, после чего прогремел мощный взрыв.

По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все это говорит о том, что на землю упал метеорит. Его размеры пока не называются. Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, то техника зафиксировала ударную волну большой силы.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что астрофизик из университета Аризоны Стивен Дешна специальной пресс-конференции заявил, что возможно, раскрыта тайна Оумуамуа.

Оумуамуа является первым межзвездным объектом, обнаруженным астрономами. Его нашли ещё осенью 2017 года и после долгих споров отнесли к новому классу небесных тел – гиперболических астероидов.

Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, согласно которой это осколок планеты типа Плутона из другой Солнечной системы. На принадлежность Оумуамуа, что, кстати, на гавайском языке означает «скаут» или «посланник», к другой Солнечной системе указывает траектория его движения.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Раскрыта тайна загадочного космического объекта Оумуамуа».

