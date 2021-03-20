Оформление кабинета руководителя

Его используют и в качестве переговорной комнаты, и для проведения совещаний, и для демонстрации достигнутых компанией результатов путем показа дипломов и наград. Кроме того, кабинет руководителя используется им самим для работы и отдыха, а потому должен обеспечивать подходящие условия. Вследствие этого на обустройство данного помещения налагается ряд ограничений. Оно должно быть и функциональным, и комфортным, и привлекательным. Важную роль здесь играет подбор подходящей офисной мебели, в частности удобного и практичного письменного стола https://imodern.ru/catalog/pismennye-stoly/.

Выбор стиля

Обустройство кабинета руководителя имеет достаточно продолжительную историю. В течение долгих лет при подборе мебели для начальства самыми подходящими считались изделия, выдержанные в классическом стиле. Такая офисная мебель изготавливается из ценных пород древесины, является довольно массивной, зачастую украшается затейливыми узорами, резьбой, позолотой, а также вставками, сделанными из шпона или природного камня. При покупке такой мебели предпочтение следует отдавать моделям, окрашенным в темные цвета. Дубовый или вишневый стол отлично выглядит в комбинации с кожаными креслами и диваном, а внести нужные акценты можно при помощи элитных канцелярских принадлежностей. Классический стиль в интерьере эффективнее остальных подчеркивает стабильность, надежность и процветание компании. По этой причине его выбирают руководители государственных учреждений, банковских организаций и юридических агентств.

В последнее время многие дизайнеры при обустройстве кабинета руководителя используются стиль хай-тек, который прекрасно подходит для компаний, устремленных в будущее и занимающихся разработкой новейших технических решений: к примеру, для дизайн-студий, инновационных центров и т. п. Офисную мебель, выдержанную в стиле хай-тек, делают с применением металла, стекла и пластмассы. Зачастую она является трансформируемой.

Основные предметы мебели, которые должны присутствовать в кабинете начальника

После выбора оптимального стиля для обустройства кабинета начальника надо подготовить список требуемых предметов мебели. При решении этой задачи нужно исходить из нужд руководителя, занимаемого им в компании положения, а также из площади офисного помещения. Если в распоряжении руководителя имеется несколько помещений, то одно из них должно служить в качестве приемной, второе – в качестве кабинета, третье – в качестве зала для проведения совещаний. При отсутствии возможности организовать рабочее пространство в офисе таким образом можно установить все требующиеся предметы мебели в одном помещении. В их число входят:

стол и кресло для начальника;

кресла или удобные стулья для посетителей;

шкаф для верхней одежды.

Кроме того, в кабинете можно установить следующие предметы мебели:

стол для брифингов;

витрины или стеллажи для размещения дипломов и наград;

тумбочки;

мини-бар.

Главные принципы обустройства кабинета руководителя

Любой кабинет начальника компании должен быть выдержан в корпоративном стиле, обладать функциональностью, привлекательностью и удобством как для руководителя, так и для его посетителей. Это важнейшие требования, которые необходимо учитывать при обустройстве кабинета начальник. На рынке представлено множество разнообразных вариантов офисной мебели, так что при грамотном подходе всегда можно найти подходящие изделия по приемлемой цене.