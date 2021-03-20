На Олимпиаду в Токио не допустят иностранных болельщиков

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио официально объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей из-за опасности распространения коронавируса в Японии, сообщает «РИА Новости».

Официальное решение было принять по итогам встречи Организационного комитета с главами Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

«В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса», – говорится в заявлении оргкомитета.

Ожидалось, что в Японию приедут около одного миллиона зарубежных зрителей и уже продано около 4,45 миллиона билетов. Иностранным болельщикам будет компенсирована стоимость копленых ими билетов.

8 марта агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в японском правительстве сообщило, что власти приняли решение не допускать иностранных зрителей на соревнования Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио ради предотвращения распространения коронавируса.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, однако было перенесена из-за пандемии коронавируса.