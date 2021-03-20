Прогноз погоды на неделю: синоптики предупредили о климатической кутерьме

Весна будет в этом году или нет – науке неизвестно. Пока синоптики рассказывают, что в плане погоды у нас настоящая кутерьма: где-то уже теплеет, где-то ещё стоят морозы.

Чего ждать дальше не очень-то и понятно. Прошлый год в это время мы сидели на карантине, но уже во всю текли ручьи, по рекам прошёл ледоход, солнышко светило с неба, а мы расстраивались, что приходится находиться в четырёх стенах.

Сейчас можно и погулять, а вот куда? Кругом ещё сугробы, нет-нет, да и подморозит. В общем сплошные «непонятки» с этой погодой и о глобальном потеплении говорить уже даже не то что смешно, а просто неловко. Давайте посмотрим. что нас ждёт в ближайшую неделю – может всё-таки тепло придет на Русскую равнину?

Прогноз погоды на неделю в Москве

Выходные и начало недели в столице нашей Родины планируется с отрицательными температурами и небольшими снегом. Минус будет не очень большой – до 2 градусов ниже нуля днём, мокрый снег. В понедельник, по прогнозу синоптиков, ожидаются дождь.

По ночам до понедельника будет минус 8, а по утрам возможна гололедица. Потепление в столицу придёт не раньше среды: солнце выглянет из-за туч и градусники покажут около нуля. С четверга потеплеет ещё больше – в светлое время суток плюс 5-6, но возможны осадки, погода будет пасмурная – в общем климатическая кутерьма продолжится.

Погода в СПб. Прогноз на 7 дней

В Санкт-Петербург придёт настоящая весна, можно порадоваться и убрать надоевшие пуховики и зимние сапоги в шкаф, но достать оттуда лучше галоши и зонтики. Днём будет тепло – плюс 6-8, после полуночи возможны заморозки, правда небольшие. По утрам же будет некомфортно, а вот с неба будет лить дождь, ни одного дня сухого на неделе не ожидается. Правда и наводнения пока метеорологи не планируют, что точно порадует жителей и гостей Северной столицы.

Прогноз погоды на неделю на юге России

В Крыму уже сейчас тепло, не так чтобы очень, но всё же. Правда, дождливо ужасно – вся неделя прогнозируется мокрой и слякотной. Воздух днём прогреется до плюс 10, по ночам – до плюс 3-5. В понедельник, по прогнозам синоптиков, на полуострове ударят первые в этом году весенние грозы, но в этот день градусники покажут не выше плюс 10.

В Ялте возможен мокрый снег в среду, зато температура будет плюсовая, хотя и не слишком большая для этого времени года в Крыму – плюс 7-8

Немногим теплее на предстоящей неделе, по прогнозу синоптиков, будет в Краснодарском крае – плюс 12-14, но также дождливо, в среду и четверг обещают грозы. Примерно то же самое ожидает на следующей неделе Сочи и Адлер: до плюс 10-12 днём, дожди, возможны сильные грозы.

Погода на неделю в Поволжье

Настоящая климатическая кутерьма, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие 7 дней в регионах Поволжья.

В Чувашии весна пока не торопится вступать в свои права: всю неделю, до следующих выходных, температура воздуха здесь будет не выше нуля, местами выпадет мокрый снег, по ночам ожидается плюс 10-12. Потепление начнётся со следующих выходных – воздух прогреется до плюс 5.

Аналогичная пока ждёт на неделе и жителей Татарстан – потеплеет лишь к 27 марта, когда воздух прогреется до плюс 3. А вот в Самаре уже со вторника можно ждать ливневые дожди и плюс 2-4. К пятнице выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 5.

Погода в Сибири. Прогноз на неделю

А вот Сибирь, как обещают метеорологи, познает весну уже в ближайшие дни: до плюс в воскресенье. На неделе немного похолодает до плюс 3, возможен дождь, осадки в виде снега. Самые холодные дни следующей недели – четверг и пятница, прогнозируется около нуля и снег.

Вот такая погодная кутерьма по стране: весны толком нет. Но мы очень надеемся, что зима скоро уйдёт, а мы порадуемся теплу и солнышку.