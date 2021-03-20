Россиянам рассказали, когда можно ждать взрывного роста вакансий

Алена Владимирская – руководитель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» – заявила, считает, что в настоящее время ситуация на российском рынке труда стала существенно лучше, чем год назад. При этом, по её словам, взрывного роста вакансий стоит можно ожидать уже в сентябре 2021 года, передаёт агентство «Прайм».

«Самое приятное здесь заключается в том, что ситуация выправляется в тех отраслях, которые больше всего пострадали в период пандемии коронавируса», – отметила Владимирская.

Речь, как она подчеркнула, в частности, идёт о туризме, малом бизнесе и общепите. А вот зарплаты по-прежнему здесь не растут, они как упали в период карантина, так и стоят. По ее мнению, если не случится новой волны COVID-19 или другой неприятности, то предстоящей осенью можно ждать взрывного роста вакансий.

«Компании начинают уже строит стратегии развития не на месяц, как это было недавно назад, а на горизонт 2-3 лет. Что касается спроса на специалистов, то сейчас отмечает повышенный интерес на все цифровые профессии. Это объясняется тем, что работодатели поняли, что онлайн – фактически единственный канал, способный сильно повлиять на рост любого бизнеса», – отметила она.

Среди вакансий, по словам Владимирской», очень востребованы все ИТ-специалисты, программисты, интернет-маркетологи, менеджеры интернет-проектов и другие удалённые специалисты.

При этом людей совсем без опыта работы покупают «покапают» крайне редко, но если, конечно, вы уникальный молодой специалист», – резюмировала руководитель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

Ранее сообщалось, что эксперты «Работа.ру» – сервиса для поиска работы и подбора персонала, входящего в экосистему «Сбера» – назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

Согласно результатам исследования, больше всего денег работодатели предлагают ветеринару по вызову, а также монтажнику стальных дверей. Зарплата этих специалистов составляет до 300 тыс. руб.

Высокооплачиваемый ветеринар должен быть готов к сменному графику работу, выезду на дом к клиенту, где он будет проводить диагностику и лечить питомцев. От кандидата на эту вакансию требуется высшее образование по специальности и опыт работы от одного года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.

Монтажником стальных дверей с ежемесячной зарплатой от 300 тыс. руб. необходимо иметь опыт работы не менее 3-х лет и свои инструменты. Также ему стоит быть готовым к работе по ненормированному графику.

Зарплату в 250 тыс. руб. предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от 3-х лет, специалисту по тендерам с опытом от одного года и специалистам IT-сферы. В частности, на такую ежемесячную з/п может рассчитывать веб-программист с опытом работы от 2-х лет. Чуть меньше (200 тыс. руб.) можно заработать на должности программиста 1C с опытом работы от 5 лет.

Хорошие деньги (200 тыс. руб.) обещают работодатели врачу-дерматокосметологу с опытом работы по специальности не менее 5 лет. Примерно столько же указано в вакансии зубного техника-керамиста. Здесь кандидат обязательно должен знать контурирование и уметь воссоздавать цвет при помощи керамических масс.