ЦБ: спрос на ипотеку близок к исчерпанию

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов, заявил, что спрос на ипотечное кредитования может быть быстро исчерпан, если доходы граждан не будут расти, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду. Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье», – цитирует агентство Швецова.

По его словам, рост ипотечного кредитования в России в последнее время был связан с поддержкой государством этой сферы. «Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но, тем не менее, количество денег граждан снизилось в этой отрасли», – отметил Швецов.

ТАСС напоминает, что накануне ЦБ сообщил, что годовой темп роста ссудной задолженности россиян по ипотеке остается высоким и составляет 22% по состоянию на 1 февраля. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале - 54%).

В апреле 2020 года правительством России была принята программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.