В Дании скончалось два чиновника после вакцинации AstraZeneca

В Дании два сотрудника муниципалитета столичного региона были скончались госпитализированы тромбоза головного мозга и кровоизлияния после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Extra Bladet.

Датское управление по лекарственным средствам объявило о проведении расследования по делу.

Ранее сообщалось, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.

После заключения EMA и ВОЗ о безопасности вакцины, страны ЕС продолжили вакцинацю препаратом AstraZeneca.