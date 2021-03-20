Великобритания вакцинировала половину взрослого населения

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что более половины взрослого населения Великобритании получила одну или более доз вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает телеканал Sky News.



«Я рад, что могу сообщить, что теперь мы вакцинировали половину всех взрослых в Великобритании. Вакцина – это национальная история успеха и наш способ выбраться из этой пандемии», – написал в твиттере Мэтт Хэнкок.



По данным Управления национальной статистики Великобритании, в стране насчитывается около 52,7 миллиона человек в возрасте от 18 лет и старше. Уровень вакцинации среди старшей возрастной группы еще выше – почти 95% людей в возрасте 80 лет и старше получили вакцину. Однако эксперты указывают на то, что сложно вакцинировать более молодые возрастные группы, поскольку возрастная группа от 20 до 30 лет скептически относится к вакцинации. Кроме того, неохотно вакцинируются представители чернокожего и азиатского населения, а также других этнических меньшинств Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Великобритания вакцинирует все взрослое население к 31 июля 2021 года.

По данным правительства Великобритании, только в четверг, 18 марта, по всей стране было сделано 660 276 вакцинаций против коронавируса – 528 260 первых и 132 016 вторых доз вакцины.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 4,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, а 126 тыс человек скончалось от COVID-19.