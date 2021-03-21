Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля, сообщает ТАСС

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармаци» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения региона.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с 20 марта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он добавил, что всего в рамках дела задержали шесть человек. Кроме того, по информации источника информагентства Ивана Белозерцева этапируют в Москву.

Следствие заявило, что уже в ближайшее время планирует предъявить Белозерцеву и его предполагаемым соучастникам обвинение и ходатайствовать об их заключении под стражу.