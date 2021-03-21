Выживет ли Нетаньяху: чем закончатся выборы в Кнессет?

23 марта в Израиле пройдут очередные – уже четвертые за два года – парламентские выборы. И победу на них, скорее всего, одержит нынешний премьер-министр Беньямин Нетаньяху – хотя у оппозиции еще есть варианты его обыграть.

Броуновское движение политиков

Бог, как известно, любит троицу – однако израильскому электорату троицы оказалось мало. Трех выборов в Кнессет за два года (апрель 2019, сентябрь 2019, март 2020) не хватило для того, чтобы создать мало-мальски устойчивую правящую коалицию, и 23 марта 2021 года израильтяне снова, в четвертый раз придут на избирательные участки.

И все это происходит на фоне крайне неприятном для Израиля внешнеполитическом фоне. Дональд Трамп, столь много сделавший для еврейского государства (вышедший из сделки с Ираном, признал Иерусалим столицей Израиля, перевел туда американское посольство – а также поспособствовал началу официального примирения между израильтянами и монархиями Залива для их совместного сдерживания Тегерана) покинул пост президента США. И на его место пришел Байден, который придерживается куда менее произраильских позиций. По крайней мере, интересы Тель-Авива в намечающемся американцами восстановлении ядерной сделки с иранцами, учитываться не будут. И это без учета сонма других проблем, стоящих перед Израилем.

Однако в такой турбулентности виноват сам израильский политикум. В стране крайне нестабильная (по крайней мере, по западным меркам) политическая система. Имеющиеся партии усиленно дробятся (из возглавляемой премьером Беньямином Нетаньяху партии «Ликуд» по личным соображениям вышел Гидеон Саар, который со своей политической силой «Новая Надежда» решил пойти на выборы отдельно, а главный противник Нетаньяху на прошлогодних выборах – партия «Кахоль Лаван» во главе с Бени Ганцем– вообще развалилась и сейчас балансирует на грани непопадания в парламент), рейтинги политиков постоянно скачут. В такой ситуации ни одна политическая сила и близко не способна взять большинство мест в парламенте - 61 из 120. А если быть точнее, то 61 из 105, поскольку примерно 15 мандатов получают различные арабские силы. «В Израиле есть многолетний консенсус – арабские партии в правительство не берут», - поясняет Эксперту Online научный руководитель иерусалимского Центра изучения Израиля и диаспоры, ведущий эксперт московского Института Ближнего Востока Алек Эпштейн.

Слагаемые

На сегодняшний день электоральная математика скорее в пользу Нетаньяху. Согласно опросу, опубликованному израильской газеты Haaretz, партия Нетаньяху «Ликуд» получит 32 места. Его союзники из числа ультраправых и ортодоксов - Мелкие правые силы и ортодоксы завоюют еще 19 мандатов. Итого 51 мандат. Еще 9 получит партия «Ямина». Ее лидер Нафтали Беннет раньше был союзником Нетаньяху, однако на выборы идет с позицией «я еще подумаю». Четыре у исламистов Мансура Аббаса (не путать с главой Палестинской Автономии Махмудом Аббасом), теоретически готового к коалиции с действующим премьером. И, по слухам, его готовы взять (несмотря на консенсус), но при этом не идти на какие-то серьезные уступки в вопрос отношений к палестинцам. Мансур Аббас, в принципе, на такой расклад может согласиться.

В лагере же противников премьера ситуация сложнее. Главный конкурент Нетаньяху – бывший журналист и министр финансов Яир Лапид, возглавляющий партию «Йеш Атид» («Есть будущее» или «Новая Надежда») может получить 18 мандатов. Если взять вместе всех еврейских противников премьера, то это 48 мандатов. Еще 8 берет Объединенный Арабский Список.

Даже если предположить, что противники Нетаньяху возьмут 56 мандатов и перетянут к себе Нафтали Беннета, ничего хорошего для Израиля не предвидится. Все эти левые и правые, еврейские и арабские силы объединяет лишь требование отставки Беньямина Нетаньяху. Они готовы проголосовать за то, чтобы премьер ушел (желательно в тюрьму), но при этом вряд ли способны совместно избрать нового главу государства и обеспечить ему надежный тыл в Кнессете.

Однако это если брать в расчет нынешнюю математику – а в день выборов она может измениться. Во-первых, значительная часть израильтян еще не решила, за кого голосовать. Во-вторых, может сказать свое слово явка (хотя тут преимущество все-таки на стороне премьера – у него и его союзников из числа ортодоксов электорат куда более обязательный и мобилизованный, поэтому, например, у «ортодоксов» обычно получается взять больше мандатов, чем им предсказывают социологи).

В-третьих, имеющийся расклад может измениться в случае, если кто-то из слагаемых из него выпадет по причине нехватки полученных голосов. «Для того, чтобы попасть в Кнессет, партия должна преодолеть электоральный порог в 3,25%. 4 партии находятся на грани. Из них две являются сторонниками Нетаньяху – праворадикальные «Религиозные Сионисты» и исламский список Мансура Аббаса, который откололся от Единого Списка арабских партий. Две остальные (Мерец и Кахоль Лаван) выступают против премьера. А дальше простая математика. Если проходят все четыре, то у Нетаньяху высок шанс собрать большинство. Если кто-то двух соперников премьера не проходит, то тогда Нетаньяху даже может собрать большинство без серьезных уступок партнерам по коалиции. А вот если праворадикальные «Религиозные Сионисты» или Аббас не преодолеют электоральный барьер, то тогда у премьера возникнут серьезные проблемы», - поясняет Алек Эпштейн.

Правильно и вовремя подсчитать

Существуют еще две тонкости, которые делают нынешние выборы весьма интересными и турбулентными. «Обычно в ночь после выборов выходят экзит-поллы, и из них мы можем узнать результаты – однако не в этот раз. О каких достоверных результатах экзит-поллов может идти речь, когда четыре партии балансируют на грани электорального барьера между 3 и 3,5% голосов», - поясняет Алек Эпштейн. Нужно ждать общего подсчета - и некоторые эксперты опасаются, что он может очень затянуться из-за специфической процедуры подсчета голосов военнослужащих. А через четыре дня после голосования в Израиле начинается Песах (праздник, посвященный памяти Исхода из Египта), который продлится семь дней – и в это время госструктуры не работают. Значит теоретически возможна ситуация, при которой исход выборов будет ясен через 10-12 дней после голосования.

Израильские власти понимают, какие (с учетом минимальной разницы голосов между потенциальным победителем и побежденным) могут пойти слухи в случае затяжки процедуры подсчета. «Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы кошмарная ситуация, при которой подсчет голосов не будет завершен до праздника, не возникла бы»», - обещает представитель израильского ЦИК Орли Адэс. По словам Алека Эпштейна, все голоса хотят все подсчитать 26 марта к обеду.

В целом же победа Нетаньяху выглядит все-таки более предпочтительно – и более справедливо. «Ведь на сегодняшний день он – весьма успешный израильский политик. Израиль находится на первом месте в мире по темпам вакцинации от коронавируса, Нетаньяху увеличил в три раза число мирных соглашений с арабскими странами (с 2 до 6). Население это видит и ценит, и (что бы там не говорили отдельные политики о том, что они могут победить Нетаньяху) результат налицо – по числу вероятных мандатов партия премьера обходит ближайшего конкурента почти в два раза», - говорит Алек Эпштейн.

Кто бы как не относился к израильскому премьеру, его навыки политического выживания не могут вызывать восхищения. Кое-кому на постсоветском (да и не только постсоветском) пространстве стоит у него поучиться.