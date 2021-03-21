Nissan в России: еще больше кроссоверов

Кроссоверы – самый перспективный тип автомобилей на российском рынке: их доля продолжает расти и по итогам ушедшего года достигла отметки в 48,5% от всех продаж новых авто. Именно поэтому японская марка Nissan теперь решила сконцентрироваться в РФ только на продвижении своих машин с увеличенным дорожным просветом. В своё время компания свернула производство в России модели бизнес-класса Teana, в прошлое ушли официальные поставки дилерам компактных моделей Note, Tiida, Sentra, прекратил существование легковой суббренд Datsun.

Теперь Nissan планирует усилить натиск на российский автомобильный рынок с помощью ряда обновленных моделей. В частности, японский автопроизводитель до конца текущего года начнёт продажи в России обновленной модели Pathfinder, сообщили представители компании на недавней пресс-конференции. Новинка будет бороться за потребительские пристрастия в нише мощных и вместительных внедорожников: на автомобиле установлен V-образный 6-ти цилиндровый двигатель с системой прямого впрыска объемом 3,5 л мощностью 284 л.с. и крутящим моментом 259 Нм.

Этот двигатель сочетается с новой 9-диапазонной автоматической коробкой переключения передач. Полноприводные версии Pathfinder также оснащены новой интеллектуальной системой полного привода с 7-позиционным селектором переключения режимов вождения с 2 положениями - Drive и Terrain. По словам инженеров, эта система полного привода работает с помощью муфты, что обеспечивает прямую передачу крутящего к блоку сцепления с помощью давления масла. Этот механизм позволяет легко и быстро разгоняться при плохом уровне сцепления колес с дорогой. Выбор режима – Standard (Стандарт), Sport (Спорт), Eco (Эко), Snow (Снег), Sand (Песок), Mud/Rut (Грязь) и Tow (Буксировка) – отображается в виде всплывающего уведомления на приборной панели. Одновременно заявлено, что Nissan Pathfinder демонстрирует лучшие в своем классе показатели буксировочной мощности – до 2721,5 кг – этого вполне достаточно для буксировки лодок, квадроциклов, автодомов и прицепов. Система контроля заноса прицепа (Trailer Sway Control) входит в базовую комплектацию автомобиля.

Наконец, отличительная характеристика нового Pathfinder – это его большая вместительность: салон этого автомобиля может вмещать 8 человек. При этом стандартный 8-местный салон может стать еще удобнее: впервые на моделях Pathfinder, во втором ряду предусмотрена возможность складывания/смещения одного из сидений без какого-либо демонтажа креплений. Благодаря механизму Ez Flex для второго ряда сидений предусмотрена возможность быстрого складывания или смещения одного из сидений одним нажатием на кнопку, что возможно как со стороны водителя, так и с пассажирской стороны, эта опция существенно упрощает жизнь родителям и пассажирам на последнем ряду. Третий ряд сидений складывается в пропорции 60/40, что обеспечивает возможность организации дополнительного пространства для перевозки грузов и, напротив, возвращая сиденья в исходное положение вы получаете больше посадочных мест. Цены и комплектации для России нового Pathfinder будут объявлены ближе к старту продаж во второй половине текущего года.

Новый Qashqai, новая платформа

Важным событием для компании Nissan в России должно стать появление модели Qashkai нового поколения, мировая премьера которой недавно состоялась в Париже. В основе конструкции автомобиля лежит платформа под названием Alliance CMF-C. Благодаря платформе CMF-C новый Qashqai имеет обновленную подвеску Макферсон спереди и многорычажную сзади.

Машина получила новый 1,3-литровый бензиновый двигатель, который будет предлагаться клиентам с двумя вариантами мощности – 138 л.с. и 156 л.с. – и оснащаться либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо новым вариатором Xtronic (только в сочетании с двигателем мощностью 156 л.с.). Максимальные обороты двигателя достигают 5500 об/мин, а максимальный доступный крутящий момент 270 Нм уже при 1750 об/мин для 156-сильного двигателя как с вариатором Xtronic, так и механической коробкой передач.

В версиях с механической коробкой передач трансмиссия была усовершенствована для более быстрого, точного и спортивного переключения передач. Вариатор Xtronic нового поколения обеспечивает большую экономию топлива и ощущение ускорения благодаря усовершенствованиям, включающим систему сдвоенного масляного насоса с новыми электрическими агрегатами.

Передний привод (2WD) у автомобиля доступен как для версий с двигателем мощностью 138 л.с., так и с 156 л.с., в то время как полный привод (4WD) будет доступен только для моделей с двигателем мощностью 156 л.с., оснащенных вариатором. Новая система управления полным приводом и выбора режима вождения стали более интуитивно понятными и интеллектуальными, адаптируясь к внешним условиям, и имеют пять режимов движения – Standard, ECO, Sport, Snow и Off-Road. В случае пробуксовки колес время действия системы полного привода сокращается в пять раз до примерно 0,2 секунды.

Для переднеприводного Qashqai, оснащенного 19-дюймовыми колесами, задняя подвеска представляет собой торсионную балку. Для 20-дюймовых колес и полноприводных версий автомобиль будет оснащен усовершенствованной многорычажной подвеской. Система электроусилителя руля была также модернизирована, обеспечивая улучшенный отклик, большую чёткость в околонулевой зоне и уменьшенное трение. В конструкции кузова использовались более легкие материалы, а также передовые методы штамповки и сварки для увеличения прочности и снижения веса. Впервые дверь багажника на Qashqai сделана из композитного материала, что позволило уменьшить вес автомобиля на 2,6 кг.

Пока сроки начала поставок нового Qashqai на российский рынок не объявлены. Вероятно, что новая модель и его производство на заводе Nissan под Санкт-Петербургом начнется в следующем году.

Опции connectivity

Одновременно марка продолжает оснащать свои присутствующие на рынке кроссоверы дополнительными опциями. Например, модель X-Trail имеет новые функции и опции connectivity, направленные на повышение уровня комфорта, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect смартфон можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay. Во время тест-драйва модели в Мурманске было продемонстрировано, как на мультимедийный экран удобно выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Также в комплектациях Nissan X-Trail доступна и система кругового обзора (AVM). Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд. Данная опция обычно доступна кроссоверам более дорогих сегментов.

На выбор клиенту доступны три варианта силовых установок: дизельный двигатель dCi объемом 1,6 л. и мощностью 130 л.с., а также два бензиновых объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом X-Trail была перенастроена специально для российского рынка.

С выводом новых моделей Nissan планирует укрепить своё положение на российском рынке: по итогам ушедшего года марка заняла восьмое место в списке самых популярных автомобильных марок, продажи Nissan в 2020 г. составили 56,3 тыс. авто, что на 13% меньше, чем в 2019 г. В целом же продажи новых авто в России в 2020 г. сократились на 9,1% до 1,59 млн единиц.