Трамп создаст собственную социальную сеть

Экс-президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько месяцев создаст собственную социальную сеть, сообщил его старший советник Джейсон Миллер, сообщает Fox News.

«Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер в эфире телеканала.



Кроме того, советник Трампа добавил, что на данный момент он не может огласить больше деталей, кроме того, что Трамп проводил в Мар-а-Лаго важные встречи с различными командами по поводу этого предприятия, и что многие компании обратились к Трампу с предложением сотрудничества.



«Эта новая платформа будет большой», – сказал Миллер, и спрогнозировал, что Трамп привлечет десятки миллионов человек.



В январе 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях –в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.