Турция возобновила атаки на курдов в Сирии

Впервые за полтора года Турция совершила авианалет на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в курдском регионе на севере Сирии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на находящийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

В воследний раз Турция атаковала позиции Отрядов народной самообороны (YPG), в октябре 2019 года, во время операции «Источник мира», в ходе которой Анкара оккупировала часть сирийской территории.

В сентябре 2019 года США вывели из Сирии большую часть войск, которая размещалась на северо-востоке страны, в районах населенных курдами. После вывода американский войск президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении взять эти территории под свой контроль.

В ответ на турецкое наступление на курдов президент США Дональд Трамп пообещал Турции «разрушить ее экономику», а президенту Эрдогану пригрозил персональной ответственностью. Американский телеканал NBC, со ссылкой на свой источник в Белом Доме, привел текст письма Трампа Эрдогану. «Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики – но я могу... Вы можете достичь отличной сделки (с курдами – Эксперт)... Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком!», – написал американский президент своему турецкому коллеге в октябре 2019 года.