Украина отвергла предложения Козака, сделанные им в рамках «нормандского формата»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна «ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран «нормандской четверки», сообщает издание «Украинская правда».

«Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня... Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021», – цитирует издание письмо Ермака к советникам глав государств «нормандской четверки».

19 марта замглавы администрации президента России, представитель президента на переговорах в «нормандском формате» Дмитрий Козак предложил установить принцип ротации председателей на переговорах. «Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», — предложил Козак. Предложение Козака касались и усиления контроля за прекращением огня: в частности, предлагалось, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или ополченцев. Кроме того, Козак попросил других участников «нормандского формата» зафиксировать обязательство Киева до 19 марта письменно представить позицию по соглашению «Минск-2» от 11 февраля 2014 года.