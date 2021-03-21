В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России изменятся порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Согласно приказу Минцифры, осуществлять сделку можно будет при помощи портала «Госуслуг», пишет газета «Известия».

Благодаря изменениям, которые вступают в силу с 1 мая 2021 года, автовладельцы смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и онлайн отправлять документы на регистрацию в ГИБДД. При этом провести сделку через портал «Госуслуги» получат право только физические лица и лишь тогда, когда дело касается авто с пробегом.

Чтобы совершить сделку продавец должен загрузить на сайт пакет документов, включающий в себя: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале. Кроме того, продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

По мнению автоэкспертов, оформление сделки через сайт портал «Госуслу» позволит покупателю авто узнать больше информации о машине и непосредственно о самом владельце.

