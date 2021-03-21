В России за сутки выявлено менее 10 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 9 299 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Днем ранее в стране обнаружили 9 632 случаев инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 456 869 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 95 030 человек, из которых 371 летальный исход был подтвержден за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 4 069 395 пациентов, из которых 8 743 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 511 новых случая коронавируса, 50 пациентов скончались, а 1 371 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 881 человек заразился вирусом и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 648 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 29 783 723 случая инфицирования, на втором месте Бразилия с 11 950 45 случаями, на третьем Индия – 11 599 130 человека инфицировано, на четвертом месте находится Россия 4 397 816 случаев (4 456 869 по данным российского оперштаба). На пятом месте с 4 304 839 инфицированными идет Великобритания.