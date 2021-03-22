Акции дня: бумаги ГК «Пик» растут на фоне впечатляющих результатов 2020 г.

Акции строительной компании «ПИК» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 22 марта. За день бумаги подорожали на +1,54% до 766,1 рублей за акцию.

В понедельник компания опубликовала отчетность по итогам 2020 года по МСФО. За год выручка выросла на 35,5% до 380 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 91,7% до 86,5 млрд рублей. По мнению аналитиков «Финам», прошедший год для застройщиков оказался крайне удачным благодаря действию программы льготной ипотеки и желанию россиян сохранить свои сбережения в период «коронакризиса» и приобрести жилье. Хорошие результаты дают надежду трейдерам на высокие дивиденды по итогам года. В 2019 году общий размер выплат составил почти 15 млрд рублей или 30% от чистой прибыли.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,37% до 3488,22 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,26% до 1470,28 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 64,67 долларов за баррель (+0,22%). Российская валюта слабела – 74,82 рубля за доллар.