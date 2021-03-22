Saudi Aramco потеряла титул самой прибыльной компании планеты

Крупнейшая нефтяная компания планеты Saudi Aramco потеряла титул самой прибыльной компании. 2020 год оказался для аравийского нефтяного гиганта также, впрочем, как и для остальных нефтяных компаний, очень неудачным. Пандемия обвалила спрос на «черное золото» и больно ударила по флагману экономики Саудовской Аравии. Чистая прибыль Aramco снизилась в прошлом году, как следует из опубликованной в субботу отчетности, на 44% до 49 млрд долларов. Тем не менее, она намерена выполнить обещание и выплатить акционерам, крупнейшим из которых является государство, дивиденды в размере 75 млрд долларов, что в полтора раза превышает прибыль. Объяснение здесь простое – свыше 98% Aramco принадлежат правительству Саудовской Аравии.

Титул самой прибыльной компании планеты перешел к Apple. Однако эксперты отмечают, что, вероятнее всего, ненадолго.

«Covid-19 оказал сильнейшее воздействие на всю глобальную экономику,- заявил глава Aramco Амин Нассер.- Однако в результате усиления внимания к капитальной и операционной эффективности финансовое положение компании осталось устойчивым…».

Многочисленные локдауны, вызванные коронавирусной пандемией, резко снизили передвижения людей по земному шару и тем самым обвалили спрос на нефть. Короткое время цена нефти была даже отрицательной. Переполненность нефтехранилищ привела к резкому увеличению дисбаланса между спросом и предложением и обрушила цену одного барреля до -37 долларов.

В заявлении Aramco говорится, что столь низкие результаты финансовой деятельности компании за год объясняются как снижением цен на нефть, так и снижением объемов добытой и проданной за год нефти. В прошлом году в среднем национальная нефтяная компания КСА добывала в день 9,2 млн баррелей нефти. Причем, в апреле этот показатель достиг исторического максимума – 12,1 млн б/д, но затем из-за соглашения ОПЕК+ он резко снизился. Кстати, напомним, что Эр-Рияд продлил добровольное снижение добычи нефти на 1 млн б/д еще и на апрель.

Кроме этого, негативно отразилась на прибыли компании и очень низкая маржа принадлежащих ей нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Apple, чистая прибыль которой в прошлом году составила 59 млрд долларов, таким образом стала самой прибыльной компаний планеты, утраченный в 2019 году. Однако скорее всего владеть этим титулом производителю смартфонов и прочих электронных гаджетов удастся недолго – лишь год, потому что уже в марте спрос на нефть, а вместе с ним и цены резко пошли вверх. Если Saudi Aramco восстановит хозяйственно-финансовые показатели до пандемического уровня, то она легко вернет себе титул самой прибыльной компании, потому что в 2019 г. ее чистая прибыль была 88,2 млрд долларов. Кстати, в 2018 г. она была почти в 2,5 раза больше, чем сейчас – 111,1 млрд долларов.

Пока в 2021 году именно энергетика, т.е. главным образом нефтяные компании показывает лучший результат из всех секторов промышленности. Достаточно сказать, что за неполных три месяца цена на нефть марки WTI повысилась на 30%.

В текущем году капитальные затраты Aramco составят 35 млрд долларов, то есть значительно меньше планировавшихся до прихода пандемии 40-45 млрд.

«Заглядывая в будущее, можно говорить, что нашей долгосрочной стратегией является оптимизация нашего нефтегазового портфеля,- подчеркнул Амин Нассер.- Мы не отказались от ее выполнения. По мере улучшения макроусловий мы рассчитываем на рост спроса в Азии и позитивные сдвиги в остальных регионах. Мы продолжаем верить в то, что выйдем из пандемии более сильными, чем были раньше».